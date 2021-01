Symbolisant la visite des rois mages à l'enfant Jésus, la galette des Rois se déguste traditionnellement le 6 janvier, jour de l'Epiphanie. Alors, avant de pouvoir faire passer le plus jeune sous la table, pour désigner à qui cette part afin que le hasard désigne qui sera roi ou reine, voici quelques recettes pour exercer vos talents sur le mode traditionnel, chocolat coco ou végane.

Pour acquérir les bases solides

Cook and record est le compte Instagram de Laurène, jeune femme bien déterminé à acquérir le savoir-faire d'une pro, grâce à une formation de CAP Pâtissier. Elle avait partagé cette vidéo l'an passé, alors qu'elle entamait ses révisions pour passer le diplôme, la galette des Rois figurant au programme de l'examen. Preuve qu'elle est un classique à maîtriser. Une vidéo pédagogique pour acquérir de bonnes bases.

La version des as des biscuits (et du marketing efficace), j'ai nommé Michel et Augustin

Ici aussi la recette vous est décrite étape par étape par Carole, l'une des cheffes de l'équipe de Michel etAugustin. Pour une galette aussi efficace que les patrons.

La version de Cyril Lignac, par un fan, le youtubeur Miki Pastry

Vous êtes fan de l'animateur-star Tous en cuisine et Qui est le meilleur pâtissier? Miki aussi, et le prouve en réalisant dans sa cusine de monsieur Toulemonde, les recettes extraites des livres, nombreux, de l'un des chefs préférés de nos voisins français. En tout cas le plus médiatique. Et comme c'est la période, le voici affairé à réaliser la galette de son idole.

La version végane 2021

Pas de beurre, pas d'oeuf pour cette galette-ci. Ici, la frangipane est élaborée avec la cre?me pa?tissie?re. Le résultat: fondant en bouche sans pour autant être e?coeurant pour autant.

La version chocolat façon Bounty par une des pionniers de la cuisine sur Youtube

Lancée en 2007, la chaîne Hervé cuisine est l'une des premières du genre à avoir vu le jour en France. Il y a quelques jours, Hervé y livrait sa version de la galette des Rois au chocolat, amandes et rehaussée de noix de coco, pour le côté bounty et la touche d'exotisme. Facile à réaliser, et gourmande à souhait.

