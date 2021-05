En Turquie, ce pain plat traditionnel se déguste aussi bien au petit-déjeuner qu'au dîner, généreusement garni d'herbes, de beurre fondu ou d'huile d'olive. On le retrouve sur toutes les tables, mais aussi sur les étals des marchés, où certains locaux ne vont se promener rien que pour lui...

Pour 6 pièces

Pour 6 pièces1. Dissoudre la levure dans l'eau tiède et la mettre de côté. Mélanger la farine avec de l'huile d'olive, le lait, le sel et le mélange de levure.2. Pétrir la pâte pendant 10 min et la placer dans un bol. Badigeonner celle-ci d'huile d'olive, puis la couvrir. Laisser lever durant 2 heures.3. Pendant ce temps, dans un petit bol, mélanger l'huile d'olive restante avec la poudre de piment et l'origan séché.4. Sur un plan de travail couvert de farine, diviser la pâte en six morceaux égaux. Former délicatement de petites boules de pâte et les laisser lever 15 min supplémentaires. Etirer chaque boule pour obtenir un bazlama de 15 cm de diamètre.5. Faire frire les petits pains un par un, sans matière grasse, dans une poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, jusqu'à ce que la pâte commence à gonfler (environ 2 à 3 min de chaque côté). Retirer les pains de la poêle et les graisser avec le mélange d'huile. Les protéger dans un essuie.Astuce: le bazlama peut également être consommé comme un durum, en le garnissant d'agneau, de feta et de laitue... par exemple.