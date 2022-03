Mystère des tendances culinaires, le flan connaît un retour en grâce dans les assiettes à dessert. Nous vous en proposons ici deux variations orientales, parfumées et savoureuses.

Flan oriental aux airelles et pistaches

Pour 4 personnes Préparatifs 10 minutes Préparation 5 minutes 40 g de fécule de maïs, 1 c à s de sucre vanillé, 2 c à s de sucre cristal, 200 ml de lait, 300 ml de crème liquide, 3 à 4 de gousses de cardamome, 200 g d'airelles (en conserve), 2 c à s de pistaches, hachées

Mélangez la fécule de maïs avec le sucre vanillé et le sucre. Délayez avec 60 ml de lait.

Versez le reste du lait dans une casserole avec la crème et la cardamome. Portez à ébullition, liez avec la fécule délayée, portez brièvement à ébullition puis retirez du feu. Couvrez la surface du flan avec du film alimentaire et laissez refroidir.

Au moment de servir, repêchez la cardamome et lissez le flan. Répartissez dans quatre bols. Faites chauffer légèrement les airelles et garnissez-en les flans. Parsemez de pistaches et servez sans attendre.

Flan à l'eau de rose et sirop de grenade (Mouhallabié)

. © iStock

Pour 4 personnes Préparatifs 10 minutes Refroidissement 2 heures Préparation 5 minutes 1 gousse de vanille, 250 ml de lait, 250 g de crème liquide, 50 g de fécule de maïs, 60 g de sucre, 2 c à s d'eau de rose, 100 ml de sirop de grenade, 30 g de pistaches

Fendez la gousse de vanille et mettez-la dans une casserole avec le lait, la crème, la fécule de maïs, le sucre et l'eau de rose. Portez à ébullition en remuant et laissez épaissir. Repêchez la gousse de vanille.

Rincez 4 ramequins (volume 150 ml) à l'eau. Répartissez le flan dans les ramequins et réservez au frigo pendant 2 heures minimum.

Faites glisser la lame d'un couteau le long du bord des flans pour les détacher des ramequins et démoulez-les sur les assiettes. Nappez de sirop de grenade. Hachez les pistaches et parsemez-en les flans avant de servir.

