Il n'y a pas que le petit salé aux lentilles pour tirer parti des légumineuses! Inspirée par la cheffe végane Niki Webster du blog Rebel Recipes, cette recette 100% végétale emmène aux quatre coins du monde en répétant ce que l'on savait déjà: une préparation savoureuse n'a pas besoin de protéines animales. Boosté aux piments, le mets ne doit pas effrayer: le piquant y est parfaitement intégré.

Ingrédients (pour 4 personnes)

Pour la pâte de piment:

Pour la pâte de piment:Pour le chou-fleur et l'aubergine:Pour la sauce fumée:Pour les lentilles:Pour l'assaisonnement:1. Préparer la pâte de piment. Couper le piment rouge en deux, enlever les pépins avec la pointe du couteau. Tailler en dés très fins, puis mettre à chauffer dans une poêle avec 3 cuillères à soupe d'eau. Porter à ébullition. Laisser mijoter 3 à 4 min. Mettre la préparation dans le hachoir avec deux gousses d'ail et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Réserver.2. Nettoyer l'aubergine et le chou-fleur. Couper l'aubergine en rondelles et le chou-fleur en grosses tranches. Mélanger les ingrédients de la sauce fumée. Répartir les tranches de chou-fleur et les rondelles d'aubergine sur une plaque allant au four. Arroser avec la sauce fumée. Mettre au four à 180 °C. Après 20 min, mélanger en retournant les légumes. Remettre au four 20 min.3. 10 minutes après avoir enfourné le chou-fleur et l'aubergine pour la première fois, faire revenir le gros oignon rouge coupé en rondelles dans une casserole avec de l'huile d'olive. Après 10 min, ajouter les tomates cerises, la purée de tomate et la pâte de piment. Après avoir bien mélangé, ajouter 750 ml d'eau et les lentilles (idéalement trempées dans l'eau froide pendant 24 h). Laisser cuire 30 min. Si les lentilles ont absorbé l'eau, ne pas hésiter à en rajouter.4. Lorsque les lentilles sont cuites, les transférer dans un plat et poser le chou-fleur et les aubergines par-dessus. Verser une cuillère à soupe de tamari, une cuillère à café de poudre de piment, ainsi qu'une cuillère à soupe de yaourt de coco.Astuce: Pour un peu de croquant, servez du chou blanc cru en accompagnement. Râpez un demi-chou blanc à la mandoline, ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre et du sel selon le goût.