La recette de spätzle, préparation allemande à base de pâtes

Si les spätzle sont originaires du sud de l'Allemagne, on les croise aussi en Autriche et en Slovénie. A base d'oeufs, de lait et de farine, elles régalent les kids, surtout quand elles sont accompagnées de (beaucoup de) fromage et de lardons. Pour varier les plaisirs, on a choisi une version végétarienne.

© Diane Hendrikx

Pour 4 personnes Pour les pâtes:

... Pour les pâtes: Pour les haricots: 1. Préparer le spätzle. Pour cela, battre les oeufs avec le lait et y incorporer délicatement la farine sans cesser de remuer. Ajouter une pincée de sel.2. Faire bouillir une casserole d'eau salée. Verser la pâte fluide dans l'eau bouillante à travers une passoire à gros trous en vous aidant du dos d'une cuillère à soupe. Retirer les gouttes de pâte de l'eau lorsqu'elles remontent à la surface. 3. Préparer les haricots. Couper les oignons en demi-rondelles, presser l'ail. Faire chauffer le beurre dans un poêlon. Y faire dorer les oignons pendant 10 min avec l'ail, le laurier et les clous de girofle. Ajouter deux cuillerées de farine et remuer jusqu'à ce qu'elle brunisse, puis ajouter le bouillon. 4. Nettoyer les haricots et les ajouter à la sauce. Laisser mijoter à couvert pendant une dizaine de minutes, saler et poivrer. Ajouter le vinaigre balsamique et mélanger le tout aux spätzle. Parsemer d'oignons frits.