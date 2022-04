Voici quatre recettes de yaourt qui mettent les papilles en joie.

Manakish (pizza libanaise) à l'agneau et sauce au yaourt

Pour 4 personnes

Préparatifs: 35 minutes - Repos: 7 heures + 15 minutes - Préparation: 15 minutes

Pour la pâte:

420 g de farine de blé pour pain,

80 g de semoule de blé dur,

5 g de levure fraîche,

1 c à c de sel,

1/2 c à c de sucre,

3 c à s d'huile d'olive + supplément

Pour la garniture:

4 oignons de printemps,

2 gousses d'ail,

500 g de haché d'agneau,

1 c à c de piment en flocons,

2 à 3 c à s de zaatar,

1 c à s de mélange d'épices pour chawarma,

160 g de fromage râpé, p. ex. halloumi,

5 à 6 c à s d'huile d'olive,

sel,

poivre du moulin

Pour la finition:

250 g de yaourt nature,

1 gousse d'ail,

feuilles de basilic,

sel

Préparation

1. Commencez par la pâte. Mettez la farine et la semoule dans un saladier. Émiettez la levure par-dessus et versez environ 250 ml d'eau tiède. Mélangez et laissez reposer 15 minutes. Ajoutez alors le sel, le sucre et l'huile et pétrissez pour obtenir une pâte souple qui se détache des parois. Couvrez et laissez lever pendant 7 heures dans un endroit frais.

2. Pour la garniture, rincez les oignons et émincez la partie blanche. Réservez la partie verte. Épluchez et émincez l'ail. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile d'olive et faites-y revenir l'ail et les oignons émincés. Réservez. Mettez la viande hachée dans un saladier, salez, poivrez puis ajoutez le mélange ail/oignon.

3. Mélangez le piment avec le zaatar et les épices chawarma. Préchauffez le four à 240°C. Huilez deux plaques de cuisson.

4. Divisez la pâte en 4 portions et abaissez-les en disques fins. Placez-en 2 par plaque de cuisson et badigeonnez-les avec un peu d'huile. Mélangez la viande avec le reste d'huile et répartissez sur les pizzas. Parsemez avec le mélange d'épices et le fromage râpé. Enfournez chaque plaque pendant 12 à 15 minutes, jusqu'à ce que les bords des pizzas soient colorés.

5. Pendant ce temps, découpez la partie verte des oignons de printemps en rondelles. Lissez le yaourt avec 1/2 c à c de sel dans une coupelle. Épluchez l'ail et pressez-le dans le yaourt. Mélangez.

6. Nappez les pizzas cuites de sauce au yaourt et parsemez de rondelles d'oignons de printemps. Servez le reste de sauce au yaourt à part et décorez les pizzas de feuilles de basilic avant de servir.

Falafels, houmous de betterave et sauce au yaourt

Pour 4 personnes

Préparatifs: 1 heure 30 minutes - Trempage: 12 heures - Préparation: 15 minutes

Pour les falafels:

200 g de pois chiches secs,

1/2 poignée de persil plat,

1/2 poignée de coriandre,

1/2 poignée d'aneth,

2 gousses d'ail,

1 c à c de levure chimique,

1 c à c de cumin en poudre,

piment en poudre,

4 c à s de jus de citron,

10 g de farine de pois chiches (besan),

2 c à s de graines de sésame blanc,

huile de friture,

1 c à c de sel

Pour le houmous:

2 petites betteraves rouges, cuites,

250 g de pois chiches (en conserve),

2 gousses d'ail,

3 c à c de tahin,

3 c à c de jus de citron,

1/2 c à c de cumin en poudre,

3 c à s d'huile d'olive,

sel,

poivre noir du moulin

Pour la sauce dip au yaourt:

150 g de yaourt grec,

2,5 c à s de tahin,

1 c à s de jus de citron,

sel,

poivre du moulin

Pour la finition:

2 poignées de salade (p. ex. iceberg),

4 c à s de pépins de grenade

Préparation

1. Faites tremper les pois chiches pour les falafels dans de l'eau froide pendant une nuit. Le lendemain, égouttez-les. Rincez et essorez les fines herbes, puis effeuillez-les. Réservez 1 cuillère à soupe d'aneth, puis hachez grossièrement le reste des herbes. Épluchez l'ail et coupez-le en quartiers. Mixez les pois chiches avec les herbes et l'ail pour obtenir une purée épaisse puis transvasez celle-ci dans un saladier. Ajoutez la levure chimique, le sel, le cumin, 1 pincée de piment, le jus de citron et la farine de pois chiches. Mélangez et rajoutez un peu d'eau ou de farine de pois chiches si nécessaire. Humidifiez vos mains et formez des boulettes de la taille d'une noix puis passez-les dans les graines de sésame. Laissez reposer un moment.

2. Préparez le houmous. Égouttez les betteraves et coupez-les en morceaux. Égouttez les pois chiches en récoltant 2 cuillères à soupe de liquide, rincez puis égouttez-les à nouveau.

3. Mixez les pois chiches avec le liquide réservé et la betterave pour obtenir une purée lisse. Épluchez et émincez l'ail puis frottez-le avec un peu de sel. Ajoutez-le dans la purée de pois chiches ainsi que le tahin, le jus de citron, le cumin et l'huile d'olive. Assaisonnez de poivre et sel.

4. Pour la sauce dip, mélangez le yaourt avec le tahin, 2 à 3 cuillères à soupe d'eau, le jus de citron, du poivre et du sel.

5. Rincez et essorez la salade. Faites chauffer de l'huile dans une casserole profonde. Faites-y frire les falafels pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Sortez-les de l'huile à l'aide d'une écumoire et égouttez-les sur du papier absorbant.

6. Répartissez la salade dans les assiettes. Dressez 2 à 3 cuillères à soupe de houmous de betterave par-dessus. Ajoutez les falafels et un peu de sauce dip à côté. Parsemez de pépins de grenade et d'aneth réservé (haché). Servez le reste du houmous et de la sauce dip à part.

Feuilles de vigne farcies et sauce au yaourt

Pour 6 pièces

Préparatifs: 20 minutes - Repos: 8 minutes - Préparation: 4 minutes

80 g de couscous perlé,

60 g de pois chiches (en conserve), égouttés,

60 g de thon à l'huile (en conserve),

1 pincée de cumin en poudre,

jus d'1/2 citron,

12 feuilles de vignes, en saumure,

2 c à s d'huile d'olive,

sel,

poivre du moulin

Pour la sauce:

1 radis,

150 g de yaourt grec,

2 c à s de jus de citron,

1 c à s d'huile d'olive

Préparation

1. Portez le couscous à ébullition dans 200 ml d'eau salée. Retirez du feu, couvrez et laissez gonfler pendant 8 minutes. Égrenez-le à l'aide d'une fourchette et laissez la vapeur se dissiper complètement.

2. Hachez grossièrement les pois chiches. Égouttez et émiettez le thon. Dans un saladier, mélangez le couscous avec les pois chiches et le thon. Salez, poivrez, ajoutez le cumin, le jus de citron et 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Mélangez encore.

3. Égouttez les feuilles de vigne et farcissez-les avec le mélange aux pois chiches. Rabattez les bords et enroulez fermement l'ensemble.

4. Faites chauffer le reste de l'huile dans une poêle et faites-y sauter les feuilles de vigne farcies 3 à 4 minutes en les retournant régulièrement.

5. Rincez et hachez le radis. Mélangez le yaourt avec le jus de citron et du sel puis mettez- le dans une coupelle. Parsemez de radis haché et nappez d'huile d'olive. Servez cette sauce avec les feuilles de vigne farcies.

Chawarma au poulet, sauce au yaourt et pain plat

Pour 4 personnes

Préparatifs: 35 minutes - Marinade: 1 nuit - Préparation: 20 minutes

600 g de blancs de poulet,

1 citron bio,

1,5 c à c de cumin en poudre,

1 c à c de piment en flocons,

1 c à c de cardamome en poudre,

1 c à c d'origan séché,

1 c à s de mélange d'épices baharat,

1 c à s de vinaigre de vin blanc,

2 c à s de vinaigre de vin rouge,

250 g de yaourt grec,

70 g de tahin,

1 gousse d'ail,

80 ml d'huile d'olive,

sel,

poivre

4 pains plats,

2 oignons de printemps,

1/2 poignée de fines herbes (menthe et persil),

2 tomates,

1 oignon rouge,

piment en flocons,

poivre du moulin

Préparation

1. Mettez le poulet dans un plat peu profond. Rincez le citron à l'eau chaude et râpez-en finement le zeste. Pressez le jus et réservez-en 1 cuillère à soupe. Mélangez le reste de jus de citron avec le zeste, 60 ml d'huile d'olive, 1 cuillère à café de cumin, les autres épices et les 2 vinaigres. Versez cette préparation sur le poulet, couvrez de film alimentaire et réservez au frigo pendant 1 nuit.

2. Le lendemain, lissez le yaourt avec le tahin. Épluchez l'ail, écrasez-le au presse-ail et mélangez avec le yaourt. Salez, poivrez, ajoutez le reste du cumin et le jus de citron réservé. Préchauffez le four à 175°C.

3. Sortez le poulet de la marinade et épongez-le. Faites chauffer le reste de l'huile dans une poêle et faites-y cuire le poulet environ 3 minutes par côté. Salez légèrement, transvasez le poulet dans une cocotte et terminez la cuisson au four 8 à 10 minutes.

4. Pendant ce temps, faites chauffer les pains plats dans une poêle. Rincez les oignons de printemps et coupez-les en rondelles. Rincez, séchez et effeuillez les fines herbes. Rincez les tomates et coupez-les en petits morceaux. Épluchez l'oignon et coupez-le en rondelles.

5. Coupez les blancs de poulet en tranches en biais. Tartinez le pain de sauce au yaourt puis garnissez-le de poulet, d'oignon de printemps et de tomate. Parsemez de rondelles d'oignon, de fines herbes et de piment. Donnez un tour de moulin à poivre et servez. Présentez le reste de sauce au yaourt à part.

