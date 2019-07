Tout le monde aime les pâtes. Surtout quand elles savent se renouveler à la faveur de recettes originales. En voici dix, qui sauront mettre l'été dans votre assiette.

PÂTES AUX CREVETTES MARINÉES AU PIMENT ET ZESTE DE CITRON Pour 4

Préparatifs 30 minutes + 30 minutes de marinade / Préparation 15 minutes

500 g de fettuccine, 16 grosses crevettes crues, 5 brins de coriandre, sel, poivre POUR LA MARINADE 1 petit piment rouge, 1 gousse d'ail, 7 cl d'huile d'olive, 1 citron

Préparez la marinade. Coupez le piment dans la longueur, épépinez-le et hachez-le finement. Épluchez l'ail et écrasez la chair avec le plat de la lame d'un couteau.

Mélangez le piment, l'ail et l'huile d'olive. Prélevez le zeste du citron et pressez le jus. Ajoutez-les à la marinade. Décortiquez les crevettes jusqu'à la base de la queue. Disposez-les dans un plat et arrosez avec la marinade. Recouvrez de film alimentaire et placez au réfrigérateur 30 minutes. Faites cuire les fettuccine al dente comme indiqué sur le paquet. Égouttez. Faites chauffer une sauteuse sur feu moyen. Réservez la marinade et saisissez les crevettes 2 minutes de chaque côté. Ajoutez les pâtes et la marinade. Faites cuire 3 minutes en mélangeant délicatement. Salez selon votre goût. Saupoudrez les pâtes de coriandre effeuillée, poivrez et servez aussitôt.

L'ASTUCE EN PLUS : Les crevettes sont déjà assez salées, ajustez l'assaisonnement avec prudence.

RAVIOLIS À LA THAÏ

Pour 4

Préparatifs 20 minutes / Préparation 20 minutes

12 carrés de pâte à wonton, 250 g de porc haché, 1 bâton de citronnelle, 2 oignons de printemps, 2 brins de coriandre, 2 brins de basilic thaï, 2 pincées de gingembre en poudre, 2 petites carottes, 2 jeunes poireaux, 2 brins de menthe poivrée, 1 c à c d'huile de sésame, 1 c à s d'huile de colza, 1 c à s de sauce soja, 1 c à c de fécule de maïs, 75 cl de bouillon de volaille, 1 jaune d'oeuf, sel

Faites chauffer l'huile de colza dans une poêle. Faites-y revenir la viande en remuant pendant 10 minutes à feu doux. Réservez dans un saladier. Épluchez et hachez finement les oignons de printemps. Effeuillez et hachez très finement le basilic et la coriandre. Hachez la citronnelle. Mélangez la viande hachée avec la citronnelle, la coriandre, le basilic, le gingembre et la sauce soja dans le saladier. Salez légèrement, malaxez le tout. Diluez la fécule de maïs dans 1 cuillère à soupe d'eau tiède, ajoutez-la dans la farce et mélangez soigneusement. Posez les carrés de wonton sur le plan de travail. Garnissez-les d'une petite cuillère de farce, au centre du carré. Badigeonnez les bords de pâte avec du jaune d'oeuf battu puis repliez-les pour former les raviolis. Réservez-les au frais. Épluchez les carottes et les poireaux. Détaillez-les en julienne très fine. Plongez-les 5 minutes dans de l'eau bouillante salée. Égouttez-les. Faites chauffer l'huile de sésame dans une sauteuse, ajoutez les légumes et faites-les revenir à feu doux 5 minutes. Salez et réservez. Portez le bouillon de volaille à ébullition. Plongez-y les raviolis et faites-les cuire 5 minutes. Egouttez-les. Répartissez les légumes dans les assiettes, ajoutez les raviolis égouttés, décorez de menthe poivrée et servez aussitôt.

RAGOÛT D'ASPERGES ET CONCHIGLIONIS FARCIS À LA RICOTTA

Pour 4

Préparatifs 45 minutes / Préparation 25 minutes

1 kg d'asperges blanches, sucre, 20 g de beurre, 20 g de farine, 250 ml de crème fraîche, muscade, 1 c à c de zeste de citron bio, 12 conchiglionis, 250 g de ricotta, 2 jaunes d'oeufs, 50 g de parmesan râpé, 2 à 3 c à s de chapelure, 2 brins de persil plat

Épluchez les asperges et éliminez la base filandreuse. Dans une casserole, arrosez les déchets d'asperges de 600 ml d'eau légèrement salée assaisonnée d'1 pincée de sucre. Placez-y debout les asperges liées en botte. Faites cuire à feu modéré pendant 5 minutes. Filtrez et réservez 500 ml de fond d'asperges. Coupez les asperges cuites en tronçons de 3 à 4 cm. Faites fondre le beurre dans une grande cocotte. Incorporez-y la farine au fouet et ajoutez progressivement le fond d'asperges. Portez à ébullition, en remuant. Ajoutez la crème en remuant encore et faites cuire et réduire pendant 15 minutes à feu modéré. Assaisonnez cette sauce de sel, muscade et d'1/2 c à c de zeste de citron.

Faites cuire les pâtes al dente dans une grande casserole d'eau salée en suivant les indications de l'emballage. Égouttez-les, rafraîchissez-les sous l'eau froide et égouttez encore. Plongez les morceaux d'asperges dans la sauce aux asperges et faites mijoter le tout à petit feu pendant 2 minutes. Retirez la casserole du feu. Dans un grand bol, mélangez la ricotta avec les jaunes d'oeufs, 30 g de fromage râpé, la chapelure, le reste de zeste de citron, un peu de sel et de muscade. Versez ce mélange dans une poche à douille et farcissez-en les conchiglionis. Préchauffez le four à 180°C. Répartissez le ragoût d'asperges dans 4 ramequins individuels allant au four (15 cm de diamètre, 3 à 4 cm de hauteur). Placez 3 conchiglionis fourrés dans chaque ramequin (farce vers le haut) et saupoudrez de fromage râpé. Faites cuire 15 minutes au milieu du four. Après 10 minutes, allumez également le gril du four pour faire gratiner la préparation. Hachez grossièrement le persil. Retirez les ramequins du four, saupoudrez de persil haché et servez chaud.

PÂTES AU SAUMON, PESTO MENTHE ET CITRON

Pour 4

Préparatifs 30 minutes / Préparation 30 minutes

8 feuilles de lasagnes, 4 pavés de saumon sans peau, 1 piment doux, 250 g de pois mange-tout, 1 gros bouquet de menthe, 125 g de roquette, 1 citron, 75 g de parmesan fraîchement râpé, 30 g de pignons de pin, 2 gousses d'ail, 1 c à c rase de paprika, huile d'olive, sel, poivre

Pelez et hachez les gousses d'ail. Rincez, essorez et effeuillez la menthe. Réservez quelques feuilles pour la finition, hachez grossièrement le reste. Rincez et essorez la roquette. Pressez le citron. Mettez les gousses d'ail, la menthe hachée, 1/3 de la roquette et les pignons dans un mixeur. Mixez en ajoutant la moitié du jus de citron puis de l'huile d'olive jusqu'à l'obtention d'une sauce épaisse. Réservez dans un bol, à température ambiante. Préchauffez le four à 180°C. Mélangez le reste de jus de citron avec le paprika. Salez, poivrez. Badigeonnez les pavés de saumon de cette marinade citronnée. Disposez les morceaux de poisson côte à côte dans un plat allant au four et versez-y le reste de marinade.

Couvrez d'une feuille de papier aluminium, enfournez et faites cuire 20 minutes. Effilez les pois mange-tout et faites-les cuire 10 minutes dans de l'eau bouillante salée. Rincez, épépinez et émincez très finement le piment doux. Sortez les pavés de saumon du four et réduisez-les en morceaux. Plongez les feuilles de lasagnes dans de l'eau bouillante salée. Faites-les cuire en suivant les indications sur l'emballage. Égouttez-les. Posez une feuille de lasagnes dans chaque assiette. Garnissez de mange-tout et de saumon. Recouvrez d'une deuxième feuille de lasagnes, parsemez de piment doux et de pesto de menthe. Saupoudrez de parmesan et décorez de feuilles de menthe. Ajoutez le reste de roquette, arrosez d'huile d'olive et servez aussitôt.

LASAGNES AUX POIREAUX, RICOTTA ET SAUCE AU GORGONZOLA

Pour 4

Préparatifs 25 minutes / Préparation 40 minutes

12 feuilles de lasagnes précuites, 4 beaux poireaux, 250 g de ricotta, 200 g de gorgonzola, 1 oeuf , 50 cl de lait, 75 g de beurre, 30 g de farine, 6 brins de persil plat, sel, poivre

Nettoyez, émincez et rincez les poireaux. Faites fondre 25 g de beurre dans une casserole. Faites-y revenir les poireaux à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient fondus. Salez, poivrez. Réservez. Faites fondre le reste de beurre dans une autre casserole. Ajoutez la farine et faites cuire à feu doux en remuant pendant 3 minutes. Ajoutez le lait et poursuivez la cuisson en remuant sans arrêt jusqu'à l'obtention d'une béchamel onctueuse. Ajoutez le gorgonzola en parcelles et mélangez bien jusqu'à ce que le fromage ait totalement fondu dans la sauce. Rectifiez l'assaisonnement. Rincez, essorez, effeuillez et ciselez le persil. Fouettez la ricotta avec l'oeuf, le persil, sel et poivre. Ajoutez les poireaux, mélangez. Préchauffez le four à 180°C. Versez une fine couche de béchamel au gorgonzola dans le fond d'un plat à gratin. Posez trois feuilles de lasagnes par-dessus. Recouvrez d'une couche de préparation aux poireaux. Faites une nouvelle couche de béchamel. Recouvrez de six feuilles de lasagnes. Remettez une couche de préparation aux poireaux. Couvrez des dernières feuilles de lasagnes et nappez de béchamel. Enfournez et faites cuire 20 minutes. Servez dès la sortie du four.

SPAGHETTIS AUX AUBERGINES, TOMATES, PESTO ET FETA

Pour 4

Préparatifs 30 minutes / Préparation 30 minutes

500 g de spaghettis, 2 petites aubergines, 250 g de tomates cerise, 100 g de feta, 2 c à s d'huile d'olive, sel, poivre POUR LE PESTO 1 botte de basilic, 1 gousse d'ail, 7 cl d'huile d'olive, 20 g de pignons de pin, 30 g de parmesan, sel, poivre

Préparez le pesto. Épluchez et émincez l'ail. Effeuillez le basilic. Mixez l'ail et le basilic avec les pignons et le parmesan. Ajoutez l'huile en filet et mixez par à-coups. Salez et poivrez selon votre goût. Faites cuire les spaghettis al dente comme indiqué sur l'emballage. Égouttez en conservant 1 louche d'eau de cuisson. Coupez les tomates cerise en deux. Supprimez le pédoncule des aubergines et taillez-les en tranches fines, puis en lanières. Chauffez l'huile d'olive dans une sauteuse, faites griller les aubergines 7 à 10 minutes. Salez, poivrez, ajoutez les tomates cerise et poursuivez la cuisson 5 minutes. Retirez les légumes de la casserole. Versez les spaghettis dans la sauteuse. Incorporez la moitié du pesto et l'eau de cuisson réservée. Faites chauffer 5 minutes en remuant. Mettez les spaghettis et la garniture de légumes dans le plat de service. Émiettez la feta par-dessus et mélangez délicatement. Poivrez et servez rapidement, avec le reste de pesto.

TAGLIONI AUX PALOURDES, BACON ET POIS CHICHES

Pour 4

Préparatifs 25 minutes / Préparation 30 minutes

350 g de taglioni, 1 kg de palourdes, 8 tranches fines de bacon, 1 petit bocal de pois chiches, 20 cl de vin blanc, 1 bouquet garni, 2 échalotes, huile d'olive, sel, poivre

Grattez les palourdes. Épluchez les échalotes et émincez-les. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile dans une cocotte. Faites-y revenir les échalotes en remuant pendant 5 minutes, à feu doux. Ajoutez le bouquet garni, versez le vin blanc, salez et poivrez abondamment. Ajoutez les palourdes et couvrez. Faites cuire jusqu'à ce que les coquillages soient ouverts.

Retirez-les de la cocotte avec une écumoire et réservez-les dans un saladier. Couvrez-le. Filtrez le jus de cuisson des coquillages. Réservez-le. Égouttez les pois chiches. Hachez grossièrement les tranches de bacon. Faites chauffer 1 cuillère à soupe d'huile dans une poêle et faites-y dorer le bacon jusqu'à ce qu'il soit croustillant. Égouttez-le sur du papier absorbant. Faites cuire les pâtes al dente dans de l'eau bouillante salée en suivant les indications du paquet. Égouttez-les. Remettez les pâtes égouttées dans la casserole. Ajoutez les palourdes, les pois chiches et le jus de cuisson des coquillages. Faites réchauffer en remuant pendant 3 minutes. Servez les pâtes dans les assiettes, décorez de bacon croustillant et servez aussitôt.

SALADE DE BOEUF AU CONCOMBRE MARINÉ ET NOUILLES SOBA

Pour 4

Préparatifs 20 minutes + 30 minutes de marinade / Préparation 15 minutes

250 g de nouilles soba, 600 g de filet de boeuf premier choix, 1 concombre, 2 oignons de printemps, 1 petit bouquet de coriandre, 1 c à c de baies roses, 6 c à s de vinaigre à sushis, 2 c à s d'huile de sésame, 3 c à s de sauce soja, 2 c à s d'huile de tournesol, sel, poivre POUR LA SAUCE 2 c à s d'huile de tournesol, 1 c à s rase de curry en poudre, 2 c à s de crème liquide, sel

Rincez, épongez, épépinez et coupez le concombre en petits dés. Mettez-les dans un saladier. Mélangez le vinaigre à sushis, l'huile de sésame et la sauce soja. Versez ce mélange sur le concombre et mélangez bien. Laissez mariner 30 minutes au frais. Rincez, essorez et effeuillez la coriandre. Pelez et émincez les oignons de printemps. Concassez les baies roses. Faites chauffer l'huile de tournesol dans une grande poêle. Saisissez-y le filet de boeuf de tous les côtés à feu vif pour le colorer. Baissez le feu et poursuivez la cuisson 5 minutes en le retournant régulièrement. Salez, poivrez. Enveloppez la viande de papier aluminium et laissez-la reposer sur une planche. Plongez les nouilles soba dans une casserole d'eau bouillante salée et faites-les cuire le temps indiqué sur le paquet. Égouttez-les et mettez-les dans un saladier. Ajoutez le concombre et sa marinade, les oignons émincés, les baies roses et la coriandre. Coupez le filet de boeuf en fines lamelles. Ajoutez-les dans le saladier. Mélangez bien et dressez dans les assiettes. Préparez une sauce en fouettant vivement la crème liquide, l'huile de tournesol et le curry. Salez. Arrosez la salade d'un filet de sauce et servez aussitôt.

GNOCCHIS AUX TOMATES, COPPA, BASILIC ET PARMESAN

Pour 4

Préparatifs 50 minutes + 15 minutes de repos / Préparation 40 minutes

POUR LES GNOCCHIS 600 g de pommes de terre farineuses, 220 g de farine, 2 jaunes d'oeufs, 2 c à s d'huile d'olive, 1 bouquet de basilic, sel, poivre POUR LA GARNITURE 200 g de tomates cerise multicolores, 1 gousse d'ail, feuilles de basilic, 12 fines tranches de coppa, 50 g de parmesan râpé, 50 g de parmesan en copeaux, 10 cl de crème liquide entière, 1 c à s d'huile d'olive, sel, poivre

Préparez d'abord les gnocchis. Épluchez les pommes de terre et coupez-les en morceaux. Faites-les cuire 20 minutes dans de l'eau bouillante salée. Ciselez le basilic. Écrasez les pommes de terre avec la farine, les jaunes d'oeufs, le basilic, l'huile d'olive, du sel et du poivre. Couvrez la casserole de film alimentaire et laissez reposer 15 minutes. Farinez généreusement le plan de travail.

Façonnez des rouleaux de purée d'environ 1,5 cm de diamètre. Détaillez-les en tronçons de 1 cm. Roulez-les sous les dents d'une fourchette pour marquer les stries. Portez une grande quantité d'eau salée à ébullition. Plongez-y les gnocchis par portions. Laissez frémir jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Déposez-les dans un plat huilé. Réservez au chaud. Pendant ce temps, ébouillantez les tomates cerise 30 secondes puis pelez-les. Hachez la gousse d'ail. Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse et faites revenir l'ail avec les tomates cerise 3 minutes à feu vif, en remuant. Ajoutez la crème, le parmesan râpé, salez légèrement, poivrez et poursuivez la cuisson 2 minutes. Disposez les gnocchis et les tomates dans le plat de service. Ajoutez les tranches de coppa taillées en lanières, les feuilles de basilic et les copeaux de parmesan. Servez aussitôt.