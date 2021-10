Difficile de résister à ces galettes de riz, tant elles se révèlent idéales avec un brunch ou un déjeuner, voire pour apaiser une petite fringale de milieu d'après-midi. Envie d'explorer des horizons plus lointains? Il suffit d'adapter la recette en y incorporant des restes de légumes... ou autres.

Ingrédients (pour 12 à 14 pièces)

Pour le dip:

...

Pour le dip: 1. Laisser égoutter la courgette râpée. Faire cuire le riz selon les instructions de l'emballage. Hacher finement la ciboulette, l'aneth, l'ail épluché et le piment. Mélanger soigneusement tous les ingrédients dans un grand bol. Saler et poivrer.2. Faire chauffer de l'huile dans une poêle à frire, y disposer une bonne cuillerée de pâte en l'écrasant avec le dos de la cuillère pour former un disque plat et laisser cuire 2 min de chaque côté. Procéder de même avec le reste de la pâte. 3. Entre-temps, préparer le dip en mélangeant soigneusement tous les ingrédients. Agrémenter éventuellement d'un peu de ciboulette ou d'aneth.