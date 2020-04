Quatre idées de petit déjeuner à essayer pendant le confinement

On ne le répétera jamais assez: le petit déjeuner est un des repas les plus importants de la journée. Alors qu'il soit riche ou plus équilibré, il vous fera bien démarrer votre journée. Profitez du confinement et du temps plus lent pour tester ces quelques idées de déjeuner.

Le petit déjeuner healthy On mise plutôt sur les sucres lents pour ce type de petit-déjeuner. Ingrédients : Un yaourt Flocons d'avoine (ou granola maison) Des fruits secs : amandes, cerneaux de noix, noix de cajou, noix de pécan, pistache Des graines de chia (en quantité minime) Coco en poudre ou en copeau Un ou plusieurs fruits : une banane, une poire, etc. L'astuce du chef : particulièrement en vogue sur Instagram, servez-le en bol (#breakfastbowl). Mélangez ensuite le tout et régalez-vous ! © Getty Images Le petit déjeuner à l'anglaise Le petit déjeuner à l'anglaise ou celui le plus riche en matière grasse. Ingrédients : Pains toastés Oeufs - à votre convenance Bacon grillé Petits haricots blancs, souvent à la sauce tomate Des saucisses Des champignons Des tomates Des pommes de terre Boisson chaude : le thé L'astuce du chef : pour plus de gourmandise, ajoutez une touche suisse à vos pommes de terre en les réalisant en rösti. Les Anglais raffolent de la sauce HP, à absolument goûter avec ce type de petit-déjeuner. © Getty Images Le petit déjeuner français Que sera la France sans sa mythique baguette, son beurre et ses viennoiseries ? Ingrédients : Une baguette Du beurre (demi-sel évidemment !) Des viennoiseries : croissant au beurre, pain au chocolat, et brioches Boisson fraîche : du jus d'orange frais Boisson chaude : café, thé ou chocolat chaud L'astuce du chef : ajoutez une note salée avec un morceau de fromage de votre région préférée. Par exemple, un Délice de Bourgogne. © Getty Images Le petit déjeuner américain Il n'y a pas une série, un film ou des souvenirs de vacances sans des pancakes made in USA. Ingrédients : Pancakes ou gaufres, au choix. Dans les deux cas, cela doit être nappé de sirop d'érable, de miel ou de confiture OEufs à votre convenance (le plus souvent "bénédictes") Bacon/Saumon Fruits : le plus souvent des myrtilles mais aussi des bananes ou des fraises Légumes : avocat Céréales : flocon d'avoine, muesli aux fruits secs, cornflakes Boisson chaude : thé ou café © Getty Images L'astuce du chef : piquez des idées dans chacune des recettes et composez un brunch parfait pour le dimanche ! On mise plutôt sur les sucres lents pour ce type de petit-déjeuner.Ingrédients : L'astuce du chef : particulièrement en vogue sur Instagram, servez-le en bol (#breakfastbowl). Mélangez ensuite le tout et régalez-vous !Le petit déjeuner à l'anglaiseLe petit déjeuner à l'anglaise ou celui le plus riche en matière grasse. Ingrédients : L'astuce du chef : pour plus de gourmandise, ajoutez une touche suisse à vos pommes de terre en les réalisant en rösti. Les Anglais raffolent de la sauce HP, à absolument goûter avec ce type de petit-déjeuner. Le petit déjeuner françaisQue sera la France sans sa mythique baguette, son beurre et ses viennoiseries ? Ingrédients : L'astuce du chef : ajoutez une note salée avec un morceau de fromage de votre région préférée. Par exemple, un Délice de Bourgogne.Le petit déjeuner américainIl n'y a pas une série, un film ou des souvenirs de vacances sans des pancakes made in USA. Ingrédients : L'astuce du chef : piquez des idées dans chacune des recettes et composez un brunch parfait pour le dimanche !