Originaire du Suriname, ce petit pain aux allures de donut nous a tapés dans l'oeil... et fait frémir nos papilles. Façonné à base de haricots mungo, d'épinards et de cumin, il peut aisément se déguster seul. Mais disons qu'il est encore meilleur une fois garni de poulet, de chutney ou de chou-fleur.

Ingrédients (pour 4 petits pains)

1. Faire tremper les haricots mungo pendant 24 heures. Alternative: utiliser des lentilles ou des pois chiches en conserve. Rincer et égoutter.

...

1. Faire tremper les haricots mungo pendant 24 heures. Alternative: utiliser des lentilles ou des pois chiches en conserve. Rincer et égoutter.2. Mixer les haricots avec l'ail et les épinards.3. Dissoudre la levure dans 20 ml d'eau chaude. Mélanger soigneusement la farine, le cumin, le sel, la levure et la mixture aux haricots, et laisser lever pendant 2 heures.4. Préchauffer le four à 195 °C.5. Couper le chou-fleur en petites rosettes, y ajouter le garam masala avec deux cuillères d'huile d'olive et les faire cuire au four jusqu'à ce qu'elles soient à point. Peler et couper l'oignon rouge en demi-lunes, puis laisser mariner dans le sucre et le vinaigre pendant 20 min.6. Dans un wok, faire chauffer à feu moyen une quantité d'huile suffisante pour faire frire la pâte. Façonner des boulettes de pâte dans la paume de votre main préalablement mouillée, les aplatir et pratiquer un trou au centre. Vos baras devraient avoir à peu près l'apparence d'une tranche d'ananas. Les faire cuire à l'huile jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et laisser essorer sur une couche de papier essuie-tout.7. Couper les petits pains en deux et farcir de chou-fleur, de yaourt, de chutney, d'oignon rouge et de coriandre.