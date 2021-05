Pour 6 personnes

500 g de rhubarbe

100 g de sucre

1 petite barquette de fraises

2 cm de gingembre râpé

1 grappe de raisin vert Italia

6 biscuits roses de Reims

Préparation

Épluchez la rhubarbe et coupez-la en tronçons.

Équeutez les fraises et coupez-les en deux.

Dans une casserole, placez la rhubarbe avec le sucre, le gingembre et 10 cl d'eau.

Portez à ébullition, puis faites compoter à feu doux 15 min.

Ajoutez les fraises en morceaux (gardez-en une douzaine pour la déco) et poursuivez la cuisson 5 minutes

Laissez refroidir. Puis répartissez la compote dans le fond de 6 verres.

Sur le dessus, ajoutez quelques grains de raisin et les fraises restantes.

Saupoudrez de biscuits roses émiettés.

Pour 6 personnes 500 g de rhubarbe 100 g de sucre1 petite barquette de fraises2 cm de gingembre râpé1 grappe de raisin vert Italia 6 biscuits roses de Reims PréparationÉpluchez la rhubarbe et coupez-la en tronçons. Équeutez les fraises et coupez-les en deux.Dans une casserole, placez la rhubarbe avec le sucre, le gingembre et 10 cl d'eau. Portez à ébullition, puis faites compoter à feu doux 15 min. Ajoutez les fraises en morceaux (gardez-en une douzaine pour la déco) et poursuivez la cuisson 5 minutesLaissez refroidir. Puis répartissez la compote dans le fond de 6 verres.Sur le dessus, ajoutez quelques grains de raisin et les fraises restantes.Saupoudrez de biscuits roses émiettés.