Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 30 minutes

Ingrédients

1 oignon, 2 gousses d'ail, 2 branches de céleri, 1 carotte, 2 c à s d'huile d'olive, 400 g de tomates concassées (en boîte), 400 g de passata, 750 ml de fond de poisson, sel, poivre du moulin, 300 g de filet de saumon coupé en bouchées, 300 g de crevettes, décortiquées et déveinées, 1 poignée de feuilles de persil, 1/2 citron bio

Épluchez et hachez finement l'oignon et l'ail.

Nettoyez le céleri et la carotte. Émincez-les.

Faites chauffer l'huile d'olive dans une casserole et faites-y revenir les légumes pendant 4 à 5 minutes. Ajoutez les tomates concassées et la passata, et ensuite le fond de poisson. Salez et poivrez.

Laissez mijoter à feu doux pendant 15 minutes puis ajoutez le saumon et les crevettes. Terminez la cuisson pendant 6 à 8 minutes. Rincez et séchez le persil, hachez-en les feuilles.

Incorporez dans la soupe puis répartissez-la dans des assiettes creuses. Coupez le citron en tranches fines et garnissez-en la soupe. Servez sans attendre.

