Mets typiques des campagnes espagnoles, les "migas" de vieux pain peuvent faire office à la fois de tapa, d'entrée ou de plat de résistance. Idéales pour un brunch, elles sont aussi la parfaite doublure du pudding. Et si, là-bas, on les sert avec des raisins ou des quartiers d'oranges, les aubergines ou les courgettes leur siéent tout aussi bien.

Ingrédients (pour 4 personnes - en plat principal)

1. Peler et couper les oignons en demi-lunes. Peler et écraser l'ail. Couper le chorizo en petits dés. Couper le pain en morceaux réguliers, comme des croûtons. Rincer les raisins et les couper en deux. 2. Faire chauffer une cocotte sans ajouter de matière grasse et y faire cuire les lardons et le chorizo, puis retirer la viande du récipient et réserver. Dans la même cocotte, faire cuire les saucisses, l'oignon et l'ail. Retirer le tout et couper les chipolatas en morceaux. 3. Dans la cocotte, verser l'huile d'olive et y faire dorer les morceaux de vieux pain, assaisonnés de poivre et de poudre de paprika. Y ajouter à nouveau les oignons, l'ail et la viande. Mélanger soigneusement le tout et transvaser dans un plat de service. 4. Parsemer d'origan frais et de raisins noirs. Poivrer et servir sans tarder.