Mêlé le côté comfort food de la pizza aux ingrédients frais estivaux rehaussés de la saveur du poisson, et vous obtiendrez une recette express typiquement estivale et parfaitement délicieuse.

Pour 4 personnes

Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes Préparation 40 minutes 3 oignons rouges, 2 gousses d'ail, 2 brins d'origan, 4 c à s d'huile d'olive, 500 g de pâte à pizza prête à l'emploi, farine pour le plan de travail, 100 g de mozzarella râpée, 250 g de tomates cerises, 200 g de filets de maquereaux à l'huile, 2 piments, 75 g d'olives Kalamata dénoyautées, 1 poignée de roquette, 1 citron, en quartiersPréchauffez le four à 210°C, chaleur tournante. Épluchez les oignons et l'ail. Hachez l'ail finement, coupez les oignons en rondelles. Rincez et séchez l'origan, hachez-en les feuilles. Faites chauffer 1 c à s d'huile d'olive dans une poêle et faites-y caraméliser les oignons légèrement pendant 10 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir. Divisez la pâte en 4 portions et abaissez-les finement sur le plan de travail fariné (environ 24 cm de diamètre). Posez chaque pizza sur du papier cuisson. Mélangez l'origan avec le reste d'huile d'olive et l'ail. Badigeonnez-en les pizzas. Répartissez la mozzarella par-dessus. Rincez les tomates et coupez-les en deux. Égouttez les filets de maquereau et effilochez-les. Rincez les piments et détaillez-les en rondelles fines. Garnissez les pizzas avec les oignons, les tomates, le maquereau et les piments. Répartissez les olives par-dessus puis glissez chaque pizza (avec le papier) sur une plaque de cuisson. Enfournez les deux premières pizzas 15 minutes environ, puis les deux autres pizzas. Rincez et séchez la roquette. Juste avant de servir, garnissez les pizzas de roquette et décorez avec des quartiers de citron.