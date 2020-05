Ce jeudi 28 mai a été décrété Journée du Burger, aux Etats-Unis. Qui dit hamburger, dit forcément pain. Et qui dit hamburger-maison dit forcément pain maison. Voici une recette facile à réaliser, même pour un novice, même sans machine à pain, qui constituera la base pour de délicieux burgers.

Pour préparer 4 à 5 petits pains de 10 à 12 cm de diamètre

Ingrédients

360 g de farine blanche type 55 ou complète bio

200 ml de lait

10 g de levure de boulanger

15 g de sucre en poudre

2 g de sel

2 cuillères à café jus de citron

20 g de beurre ramolli

Des graines de sésame, de pavot ou de tournesol

. © Getty Images

Préparation

Dans un grand saladier, mélanger la farine avec le lait tiède, ajouter la levure puis le sucre, le sel et le jus et le beurre.

Bien mélanger. Pétrir le tout pendant 5 min. dans une machine à pain ou dans un robot ou bien à la main. La pâte doit se décoller facilement des parois, ou des doigts.

Diviser ensuite la pâte en plusieurs pâtons de 150 g environ chacun et les disposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Les laisser reposer à température ambiante pendant 50 minutes. Ils doivent doubler de volume. Attention : penser bien à ne pas le laisser reposer dans un courant d'air, pour leur permettre de monter correctement.

Quinze minutes avant la fin du temps de levée, préchauffer le four à 210 ° C (th 7).

Déposer un peu d'eau à l'aide des doigts sur chaque pâton puis saupoudrer-les de graines de sésame.

Remplir d'eau la lèchefrite, puis enfourner les pains sur une grille placée au-dessus de celle-ci.

La cuisson - si possible à chaleur tournante - doit durer 15 minutes, jusqu'à ce que les petits pains soient dorés. Penser à bien surveiller cette cuisson.

Il ne reste plus qu'à les garnir, à votre goût.

