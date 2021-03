...

Pour 4 personnesPréparatifs 10 minutesRepos 12 heuresPréparation 5 minutesLa veille, mélangez le lait d'amande avec le sirop d'érable, l'extrait de vanille et les graines de chia. Laissez gonfler pendant 20 minutes.Remuez de nouveau puis réservez au frigo pendant une nuit.Le lendemain, rincez et épongez les fraises.Équeutez-les et coupez-les en morceaux.Faites chauffer brièvement 100 g de fraises dans une casserole avec le sucre et le jus de citron puis retirez du feu. Ajoutez le reste des fraises et laissez reposer un moment.Faites griller les pistaches dans une poêle à sec. Laissez refroidir puis hachez-les. Répartissez le flan aux graines de chia dans 4 verrines et disposez les fraises par-dessus. Parsemez de pistaches juste avant de servir.