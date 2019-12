Amuse-bouche: Crème de panais au citron confit et amandes effilées

Pour 4 personnes

1 oignon haché menu, 1 panais pelé et coupé en dés, 1 tige de céleri blanc en dés, 2 c à s de beurre, 500 ml de bouillon de légumes, 1 feuille de laurier, 2 brins de thym, poivre et sel, 2 c à s de crème, oe citron confit, 2 c à s d'amandes effilées, 1 c à s d'huile d'olive.

Servie dans un verre, cette soupe raffinée sera parfaite à l'apéritif... En doublant les quantités, on pourra également la proposer le lendemain en entrée. Pour les indécrottables omnivores, elle peut être agrémentée de quelques morceaux de truite fumée .

Faire fondre l'oignon, le panais et le céleri dans le beurre jusqu'à ce qu'ils soient tendres, mais sans les laisser brunir.

Y ajouter le bouillon, le thym et le laurier, laisser mijoter jusqu'à ce que les légumes soient à point et passer le tout au mixeur jusqu'à obtention d'une soupe homogène. Ajouter la crème et rectifier l'assaisonnement.

Faire dorer les amandes sans matières grasses dans une poêle bien chaude et les laisser refroidir sur une assiette.

Retirer la chair du citron confit pour ne conserver que la peau et couper celle-ci en petits dés. Répartir la soupe dans quatre verres et garnir de citron, d'amandes et d'un filet d'huile d'olive.