Finger food rendue populaire par une fameuse chaîne de fast food française, qui en seulement quelques années a essaimé jusque dans le royaume, les tacos ont bien plus à offrir que ce que l'on peut imaginer. Composé d'une galette de maïs garnie, d'un mélange de viande, légumes et herbe, il peut se décliner quasi à l'infini, tout comme sont nombreuses les saveurs à y faire se croiser. En voici trois recettes où la viande effilochée se fait la part belle.

TACOS AU PULLED PORK, ANANAS ET YAOURT ÉPICÉ

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 30 minutes

Temps total 50 minutes

800 g de porc confit ou d'enchaud périgourdin (en bocal), 1 ananas, 1 oignon rouge, 250 g de yaourt brassé nature, 100 g de roquette, 1 c à s de Tabasco vert, 1 c à s de graisse de canard, 1/2 c à c de piment d'Espelette, 4 tortillas de blé, sel, poivre du moulin

Préchauffez le four à 180°C. Mettez le porc confit dans un plat allant au four avec sa graisse et sa gelée et enfournez 20 minutes.

Pelez l'ananas et coupez-le très finement en rondelles, à la trancheuse si possible. Épluchez l'oignon, coupez-le en tranches et désolidarisez les rouelles.

Fouettez le yaourt avec le Tabasco et assaisonnez- le de poivre et sel. Hachez grossièrement la roquette rincée et essorée.

Sortez la viande du four et baissez la température à 160°C. Effilochez la viande. Faites chauffer la graisse de canard et le piment d'Espelette dans une poêle et faites-y rissoler la viande pour la rendre croustillante.

Faites chauffer les tortillas 10 minutes au four. Garnissez-les d'un peu de sauce au yaourt, roquette, tranches d'ananas et porc confit. Ajoutez des rouelles d'oignon et servez avec le reste de sauce au yaourt à part.

TACOS À L'EFFILOCHÉ DE BOEUF ET SALADE DE CHOU AUX MYRTILLES

Tacos à l'effiloché de boeuf et salade de chou aux myrtilles © DR

Pour 4 personnes

Préparatifs 30 minutes

Préparation 1 heure 30 minutes

Temps total 2 heures

800 g de carbonnades de boeuf, 1 épi de maïs, 4 c à s d'huile de pépins de raisin, 4 c à s de vinaigre de xérès, 2 c à s de sauce Worcestershire, 4 c à s de ketchup, 1 l de bouillon de boeuf, 1/4 de chou rouge, 125 g de myrtilles, 1 oignon rouge, 12 tomates cerise allongées, 1 bouquet de coriandre, 8 ou 12 petites tortillas (de blé ou de maïs), ou mini pains pita, 2 c à s de mayonnaise, 2 c à s de jus de citron vert, sel, poivre du mouli

Portez une casserole d'eau salée à ébullition. Retirez les feuilles et les fils de l'épi de maïs, plongez-le dans l'eau bouillante, couvrez et faites-le cuire 20 minutes.

Faites chauffer l'huile dans une cocotte et faites-y colorer les morceaux de viande de toutes parts. Assaisonnez de poivre et sel. Ajoutez le vinaigre et faites réduire. Versez la sauce Worcestershire et le ketchup. Mélangez soigneusement puis versez le bouillon. Couvrez, portez à ébullition puis baissez le feu et laissez mijoter pendant 1 heure. Retirez le couvercle et terminez la cuisson pendant 15 à 20 minutes pour faire réduire la sauce. Effilochez la viande.

Épluchez l'oignon. Râpez le chou et l'oignon. Raclez les grains de maïs de l'épi et mélangez-les avec le chou et les myrtilles. Assaisonnez de poivre et sel.

Faites chauffer les tortillas ou pains pita dans une poêle sans matière grasse et garnissez- les de viande et de salade. Effeuillez la coriandre. Coupez les tomates cerise en quatre. Parsemez la farce de coriandre et de tomates.

Fouettez la mayonnaise avec le jus de citron et nappez-en les tacos.

TACOS AU PULLED PORK AU CIDRE ET À LA CORIANDRE

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Repos 30 minutes

Préparation 3 heures

Temps total 3 heures 50 minutes

10 cl de vinaigre de vin rouge, 2 c à s de sucre complet, 1 rôti de porc (échine) d'environ 1,2 kg, 1 c à s d'huile de coco vierge, 1 l de cidre doux, 1 c à s de graines de coriandre, 8 petites tortillas de maïs, 4 tomates en grappes, 1 oignon rouge, 1 bouquet de coriandre, 2 oignons de printemps, 4 citrons verts, sel, poivre du moulin

Mélangez le vinaigre avec le sucre et assaisonnez généreusement de poivre et sel. Posez le rôti dans un plat, massez-le avec ce mélange et laissez mariner 30 minutes au frigo.

Faites chauffer l'huile de coco dans une cocotte et faites-y colorer le rôti de toutes parts. Versez-y le cidre, ajoutez les graines de coriandre et portez à ébullition. Baissez le feu et laissez mijoter 3 heures. Retournez la viande toutes les heures.

Sortez la viande de la casserole et effilochez- la. Faites chauffer les tortillas (au four ou à la poêle). Découpez les tomates en petits dés. Épluchez et émincez les 2 sortes d'oignons, coupez-les en tranches et désolidarisez les rouelles. Effeuillez la coriandre. Pressez le jus des citrons verts.

Répartissez le pulled pork sur les tortillas et ajoutez la tomate, les deux sortes d'oignons et la coriandre. Ajoutez un peu de jus de citron vert et servez.

