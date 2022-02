A mi-chemin entre un pain-surprise et un sandwich aussi élégant que démesuré, la smörgåstårta suédoise est l'un des grands classiques des brunchs festifs scandinaves. Son nappage de fromage à la crème dissimule une alternance de couches de pain, de poisson ou de légumes... entre autres.

1. Rincer tous les légumes. Couper les oeufs durs en tranches à l'aide d'un coupe-oeuf. Couper le concombre et les radis en fines lamelles. Incorporer le raifort au fromage à la crème. Peler l'oignon rouge et le couper en rondelles. Couper les tomates cerises en deux. 2. Disposer côte à côte trois tranches de pain pour former la première couche de la tarte. Garnir de tartinade à la betterave avec quelques feuilles de roquette, un peu d'aneth, des tranches de concombre et du saumon fumé. Surmonter la garniture des trois tranches suivantes, tartiner celles-ci de fromage à la crème et agrémenter de roquette et de saumon fumé. Ajouter à nouveau trois tranches de pain qui seront garnies de tartinade à la betterave, avec cette fois quelques tranches d'oeuf dur, un peu d'aneth et du saumon fumé. Surmonter cette garniture des trois dernières tranches et badigeonner toutes les faces de fromage à la crème. 3. Décorer la tarte de restes de saumon fumé, d'oeuf dur, de crevettes, de radis, de concombre et d'oeufs de poisson. Habiller les côtés de tranches de concombre et de persil. Garnir généreusement le plat de salade, de tomates cerises, d'oignons rouges marinés et de rondelles d'oignon rouge. Astuce. Pour varier les plaisirs, tentez une version végétarienne aux légumes grillés, pesto et fromage à la crème, une version "club" au jambon, fromage et oeufs durs... ou garnissez votre tarte de crabe et d'écrevisses pour les grandes occasions!