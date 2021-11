Ce dimanche 21 novembre sera le fameux "Stir-up Sunday" pour les Britanniques, qui selon la tradition, est le jour où l'on confectionne le fameux Christmas Pudding. Pour vous permettre de vous mettre à l'heure anglaise, on vous en livre la recette plébisictée par ni plus ni moins que la famille royale. A déguster le jour de Noël.

Tradition ancestrale en Grande-Bretagne, le Christmas Pudding se transmet au sein de chaque famille, de génération en génération, à commencer par la famille royale.

Le Stir-up Sunday (soit "dimanche du mélange", en anglais) tombe cette année le 21 novembre. Selon la tradition, il est le jour où chaque famille se lance dans la préparation de ce fameux pudding de Noël. Ce rituel annuelqui se déroule cinq semaines avant le réveillon de Noël, marque aussi le coup d'envoi de la saison de l'Avent.

Alors, pour apporter chaleur et gourmandise dans votre foyer, vous pouvez même suivre la recette légendaire des chefs pâtissiers de Buckingham Palace, celle-la même que Sa Majesté la reine Elizabeth II compte à sa table le jour de Noël.

La recette du pudding royal britannique

Ingrédients pour deux gourmands :

250g de raisins secs

250g de groseilles

250g d'écorces d'agrumes

250g de suif ou suif végétal

250g de chapelure de pain

90g de farine

12g de mélange d'épices

2 oeufs

180g de sucre brun

275 ml de bière

40 ml de rhum noir

40 ml de brandy

Préparation.

Mélanger les ingrédients secs dans un bol, puis incorporer les oeufs et les boissons alcoolisées en remuant bien.

Graisser deux petits pots avec du beurre dans lesquels vous répartirez à parts égales le mélange.

Tasser bien et recouvrir avec un cercle de papier sulfurisé.

Recouvrir le tout de papier d'aluminium ou d'une mousseline alimentaire et placer les pots au fond d'une grande casserole ou d'une marmite, remplie à hauteur des récipients.

Couvrir cette casserole avec du papier aluminium et faire cuire à la vapeur pendant 6 heures. Ne pas hésister pas à ajouter de l'eau si nécessaire.

Une fois la cuisson terminée, enveloppez les puddings et conservez-les dans un endroit frais et sec jusqu'à Noël.

Le jour de Noël

Réchauffer le pudding au bain-marie pendant 3 à 4 heures,selon le conseil d'un des chefs-pâtissiers

Retirer -le du pot à l'aide d'un couteau rond.

Retourner-le et servir dans une assiette, accompagne d'une sauce au brandy et de la crème."

Pour une version sans alcool, vous pouvez le remplacer par du jus d'orange ou du thé froid.

