Elle occupe une place très importante sur la table de nombreuses régions italiennes, la focaccia, dont les origines remontent à plusieurs siècles, est une préparation à base de farine, eau, levure et sel. Pain plat, cousin de la fougasse, elle tire son nom de fuoco (feu), rappelant qu'elle est cuite au four ou sous la braise. Voici trois recettes, où cette recette délicieuse s'agrémente de burrata, de figues, d'olives, de noisettes, d'oignons ou même de poireaux.

FOCACCIA AU POIREAU ET À LA BURRATA

Pour 1 focaccia

Préparatifs 20 minutes Levée et repos 1 heure

Préparation 30 minutes

15 g de levure de boulanger, 350 g de farine de blé pour pain + supplément pour le plan de travail, 1 c à c de sel, 4 c à s d'huile d'olive, 1 poireau, 200 g de burrata, poivre du moulin

Délayez la levure dans 180 ml d'eau tiède. Dans le bol du robot, mélangez la farine et le sel. Ajoutez la levure délayée et 2 c à s d'huile d'olive et pétrissez pour obtenir une pâte souple. Si nécessaire, ajoutez un peu de farine ou d'eau. Couvrez et laissez lever pendant 45 minutes. Garnissez une plaque de papier cuisson. Pétrissez à nouveau la pâte sur le plan de travail fariné puis abaissez en un rectangle d'une épaisseur de 1,5 cm environ. Glissez-le sur le papier cuisson. Couvrez et laissez lever à nouveau pendant 15 minutes. Préchauffez le four à 200°C. Rincez le poireau, épongez-le et coupez-le en rondelles. Répartissez sur la pâte en enfonçant légèrement. Badigeonnez avec le reste d'huile d'olive puis enfournez 30 minutes environ. Sortez la focaccia du four et répartissez la burrata dessus. Donnez un coup de moulin à poivre et coupez en morceaux. Servez tiède ou froid.

FOCACCIA AUX OLIVES, FIGUES ET NOISETTES

Pour 1 focaccia Préparatifs 25 minutes Levée et repos 1 heure Préparation 25 minutes

15 g de levure de boulanger, 400 g de farine + supplément pour le plan de travail, 1 c à c de sel, 4 c à s d'huile d'olive, 80 g d'olives noires, dénoyautées, 3 figues fraîches, 50 g de noisettes mondées, 1 c à s de fanes de fenouil hachées

Délayez la levure dans 250 ml d'eau tiède. Dans le bol du robot, mélangez la farine et le sel. Ajoutez la levure délayée et 2 c à s d'huile d'olive et pétrissez pour obtenir une pâte souple. Si nécessaire, ajoutez de l'eau ou de la farine. Couvrez et laissez lever pendant 45 minutes. Garnissez une plaque de papier cuisson. Hachez les olives. Pétrissez à nouveau la pâte sur le plan de travail fariné et incorporez les olives. Abaissez la pâte en ovale et posez sur la plaque. Couvrez et laissez lever encore 15 minutes. Préchauffez le four à 220°C. Rincez les figues et coupez-les en tranches. Hachez les noisettes. Badigeonnez la pâte avec le reste d'huile d'olive et répartissez les figues dessus. Parsemez de noisettes hachées et enfournez 25 minutes. Après cuisson, parsemez de fanes de fenouil et coupez en morceaux. Servez chaud, tiède ou froid.

FOCACCIA AUX OIGNONS ROUGES

Pour 1 focaccia Préparatifs 30 minutes

Levée et repos 1 heure 10 minutes

Préparation 35 minutes

200 g de farine de froment, 50 g de semoule de blé dur fine, 16 cl d'eau tiède, 3 g de levure sèche, 2 c à s de miel, 2 oignons rouges, 1 c à s d'origan séché, 1 c à c de sel, 2 brins d'origan, 1 c à c de graines de fenouil, 1 c à c de graines de nigelle (cumin noir), 30 g de parmesan râpé, 10 cl d'huile d'olive, 100 g de mascarpone, 10 cl de crème liquide entière, 2 pincées de muscade râpée, 2 c à s de vinaigre balsamique vieux, fleur de sel, poivre du moulin

Dans un bol, mélangez l'eau tiède avec la levure et 1 c à c de miel. Laissez reposer 10 minutes. Au robot, mélangez la farine, la semoule de blé dur, l'origan et le sel. Incorporez la levure délayée et pétrissez pendant 3 à 4 minutes. Placez la pâte dans un bol, couvrez d'un linge propre et laissez reposer 1 heure. Préchauffez le four à 180°C. Recouvrez une plaque de papier cuisson. Pelez et coupez les oignons en quatre. Effeuillez-les grossièrement et éparpillez-les sur la plaque de cuisson. Fouettez le reste du miel avec 6 cl d'huile et versez sur les oignons. Assaisonnez de fleur de sel et de poivre, mélangez et enfournez 20 minutes. Sortez-les du four et réservez. Augmentez la température du four à 250°C. Entreposez la crème liquide au congélateur dans un récipient en métal pendant 5 à 10 minutes. Sur une feuille de papier cuisson, abaissez la pâte en un rectangle épais. Saupoudrez-la de parmesan, graines de fenouil et nigelle et arrosez du reste d'huile. Répartissez les oignons et enfournez 12 à 15 minutes. Montez la crème liquide très froide en chantilly puis incorporez le mascarpone et battez le tout ensemble. Saupoudrez de muscade. À la sortie du four, transférez la focaccia sur un plat, effeuillez l'origan par-dessus. Coupez en parts et servez avec la crème montée et quelques gouttes de vinaigre balsamique vieux

Recettes extraites du Hors Série 100 recettes, Pain maison : 116 pages de recettes délicieuses pour l'automne. Tant pour les débutants que les plus expérimentés. Actuellement en kiosque, 9,95 euros

