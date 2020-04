Il n'est pas toujours évident de trouver tout ce que l'on souhaite dans les rayons du supermarché. Et puisqu'il est déconseillé de multiplier les sorties, pas question de faire plusieurs magasins dans l'espoir de remplir le caddie. Voici trois recettes du monde savoureuses et faciles à adapter selon les fonds de frigo.

Corée du Sud- Yachaejeon (pancake coréen aux légumes)

Yachaejeon - pancake coréen. © iStock

Ingrédients (pour 4 personnes)

Une botte de jeunes oignons (cébettes)

Un oignon blanc/rouge

Un demi-poireau (facultatif)

Une demi-courgette

Une patate douce

4 champignons de paris (facultatif)

180 gr de farine

2 dl d'eau

Une pincée de sel

Une cuillère à café de sucre

Huile végétale

Sauce soja salée ou sucrée

Astuce du chef : vous pouvez remplacer les légumes par d'autres. Adaptez la recette avec les ingrédients qu'il vous reste, comme des carottes, des pommes de terre, des poivrons...

Préparation

Détaillez les légumes en julienne. Les bâtons ne doivent pas être trop fins.

Mélangez la farine, l'eau, le sucre et le sel dans un saladier, afin d'obtenir une pâte homogène.

Intégrez les légumes à la pâte - sauf les champignons, que vous réservez pour plus tard -, en veillant à bien enrober tous les légumes. Si vous estimez que la préparation est trop liquide, rajoutez un peu de farine. Assurez-vous que vos légumes puissent adhérer ensemble durant la cuisson.

Faites chauffer de l'huile végétale dans une poêle (feu moyen). Disposez un peu de votre préparation dans la poêle. Veillez à bien étaler la préparation. Ajoutez les tranches de champignons sur le pancake. Faites cuire la première face du pancake jusqu'à ce qu'elle dore (5 minutes environ), puis retournez. Répétez l'opération jusqu'à l'obtention de 4 pancakes.

Servez avec une sauce soja salée ou sucrée, et dégustez !

Inde - Poulet Taj Mahal

Poulet Tah Mahal. © Getty Images

Ingrédients (pour 4 personnes)

3 demis blancs de poulet (à découper en morceaux)

2 oignons jaunes/rouges

2 pommes vertes

3 gousses d'ail

1 litre de tomates pelées (conserve)

Riz (au choix)

Un cube de bouillon de volaille

1 dl de vin blanc

250 ml de lait de coco

Épices orientales (au choix)

Astuce du chef : le lait de coco peut être remplacé par de la crème fraîche. Pour les épices, faites selon vos goûts, selon ce qu'il vous reste dans vos tiroirs (du curry, du curcuma, de la muscade, de la cannelle, du paprika... par exemple).

Préparation

Découpez les blancs de poulet en morceaux. Faites les dorer rapidement à la poêle dans un peu de beurre. Une fois qu'ils sont bien dorés, déposez les morceaux de poulet dans une cocotte à fond épais.

Dans la poêle que vous venez d'utiliser, faites fondre doucement les oignons hachés finement, sans les laisser prendre couleur. Ajoutez-les dans la cocotte, avec les pommes coupées en petits cubes, la conserve de tomates pelées, et l'ail pressé. Faites suer la préparation quelques minutes à feu doux.

Ajoutez le lait de coco (ou la crème fraîche), le vin blanc et le cube de bouillon. Saupoudrez d'épices.

Faites cuire pendant 20 à 25 minutes. Ce plat s'accompagne de riz (au choix).

Texas - Chili Con Carne

Chili Con Carne © iStock

Ingrédients (pour 4 personnes)

500 gr de haché (au choix)

2 oignons jaunes/rouges

2 gousses d'ail

1 boîte de haricots rouges

1 boîte de maïs (facultatif)

30 cl de bouillon de viande

65 gr de concentré de tomate

Cumin

Paprika

Astuce du chef : Si le chili traditionnel est préparé avec de la viande de boeuf, n'hésitez pas à utiliser le haché dont vous disposez.

Préparation

Hachez l'oignon et l'ail. Faites-les dorer dans une cocotte à fond épais, dans un peu de beurre.

Incorporez le haché dans la cocotte. Faites cuire environ 10 minutes.

Ajoutez les haricots, le maïs, le cube de bouillon, l'eau, le concentré de tomates et les épices.

Faites mijoter à feu doux pendant environ 25 minutes - jusqu'à cuisson complète des haricots. Remuez régulièrement.

