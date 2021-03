Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 1 heure 15 minutes

Ingrédients

4 patates douces moyennes, frottées

2 c à s d'huile d'olive

1/4 de petit chou rouge, finement râpé

2 poivrons rouges grillés à l'huile ou au vinaigre, égouttés et émincés

250 g de fromage de chèvre frais

150 g de raisins sans pépins, coupés en deux

100 g de cerneaux de noix, concassés

2 c à s de ciboulette, émincée

sel, poivre du moulin

Préparation

Préchauffez le four à 190°C.

Piquez les patates douces à la fourchette et badigeonnez- les d'huile d'olive.

Assaisonnez de poivre et sel, enveloppez-les de papier aluminium et disposez-les sur une plaque de cuisson.

Enfournez les patates douces environ 1 heure 15 minutes (en fonction de leur épaisseur). La chair doit être tout juste cuite.

Sortez les patates douces du four et laissez-les refroidir brièvement. Déballez-les ensuite, incisez-les et ouvrez-les légèrement.

Mélangez le chou rouge avec les poivrons grillés, le fromage de chèvre et les raisins.

Farcissez les patates douces de ce mélange. Parsemez de noix concassées et de ciboulette et servez.

Retrouvez 99 autres recettes végétariennes de notre Hors Série Le Vif Weekend Recettes Végé & Végan - 100 IDÉES SALÉES ET SUCRÉES, pour le PETIT DÉJEUNER, BRUNCH, LUNCH OU DÎNER Tant pour les débutants que pour les plus expérimentés.

Pour 4 personnes Préparatifs 20 minutes Préparation 1 heure 15 minutes 4 patates douces moyennes, frottées2 c à s d'huile d'olive1/4 de petit chou rouge, finement râpé2 poivrons rouges grillés à l'huile ou au vinaigre, égouttés et émincés250 g de fromage de chèvre frais 150 g de raisins sans pépins, coupés en deux 100 g de cerneaux de noix, concassés 2 c à s de ciboulette, émincéesel, poivre du moulin Préchauffez le four à 190°C. Piquez les patates douces à la fourchette et badigeonnez- les d'huile d'olive. Assaisonnez de poivre et sel, enveloppez-les de papier aluminium et disposez-les sur une plaque de cuisson.Enfournez les patates douces environ 1 heure 15 minutes (en fonction de leur épaisseur). La chair doit être tout juste cuite.Sortez les patates douces du four et laissez-les refroidir brièvement. Déballez-les ensuite, incisez-les et ouvrez-les légèrement. Mélangez le chou rouge avec les poivrons grillés, le fromage de chèvre et les raisins. Farcissez les patates douces de ce mélange. Parsemez de noix concassées et de ciboulette et servez.