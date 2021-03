Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes

Préparation 5 minutes

Ingrédients

1 poignée de feuilles d'algues wakamé séchées

1 courgette

2 carottes

4 c à s de pâte miso

1 c à s d'huile de sésame grillé

1/2 poignée de ciboulette

1/2 poignée de coriandre

1 - 2 c à s de graines de sésame noir

Préparation

Découpez le wakamé en bandes puis faites-les tremper dans de l'eau froide pendant 10 minutes.

Rincez la courgette, épluchez les carottes et taillez le tout en spaghettis à l'aide d'un spiralizer.

Versez 1,5 l d'eau dans une casserole, ajoutez la pâte miso et l'huile de sésame et faites chauffer à feu doux, en remuant.

Rincez et ciselez la ciboulette.

Rincez, séchez et effeuillez la coriandre.

Formez des nids de spaghettis de légumes et répartissez-les dans quatre bols avec le wakamé égoutté.

Versez la soupe au miso chaude par-dessus.

Parsemez la soupe de ciboulette, sésame noir, feuilles de coriandre et servez.

Retrouvez 99 autres recettes végétariennes de notre Hors Série Le Vif Weekend Recettes Végé & Végan - 100 IDÉES SALÉES ET SUCRÉES, pour le PETIT DÉJEUNER, BRUNCH, LUNCH OU DÎNER Tant pour les débutants que pour les plus expérimentés.

