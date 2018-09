Rencontre avec Leslie Winandy, blogueuse, chef, maquilleuse, chroniqueuse tv et désormais égérie mode

Chez Leslie Winandy, la cuisine n'est pas un simple passe-temps mais une affaire de famille. Si elle ne se rappelle plus du premier plat qu'elle a réalisé, elle se souvient en revanche que, toute gamine déjà, elle préparait le petit-déjeuner de son papa. Et aujourd'hui, elle cuisine toujours avec le coeur. " Manger, c'est ce qu'il y a de plus beau ", dit-elle. Désormais, avec un mari à la comptabilité et un beau-frère spécialisé dans l'événementiel, la jeune femme gère d'une main de maître son affaire. Sa soeur, Maëlle, avec qui elle partage une relation très fusionnelle, s'occupe, quant à elle, de l'agenda. Mais c'est aussi sa meilleure conseillère. " Quand je m'emballe, elle me ramène les pieds sur terre ; c'est vraiment important de l'avoir auprès de moi ", insiste-t-elle.

...