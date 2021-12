Voici une façon originale de présenter la classique dinde farcie de Noël.

Roulade de dinde à la sauge et pancetta

© DR

Pour 4 personnes// Préparatifs 30 minutes // Préparation 45 minutes

Ingrédients:

40 g de pistaches nature, décortiquées, 8 feuilles de sauge, 80 g de pancetta, en tranches fines, 100 g de ricotta, 2 jaunes d'oeufs, 30 g de pignons de pin, 1 cuisse de dinde, désossée, avec la peau, 1 gros oignon, 15 cl de madère, 10 cl d'huile d'olive, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Hachez grossièrement les pistaches. Mixez la sauge avec 50 g de pancetta, la ricotta et les jaunes d'oeufs. Assaisonnez de poivre et sel et ajoutez les pistaches et les pignons de pin.

2 Préchauffez le four à 180 °C. Placez la cuisse de dinde sur le plan de travail et garnissez-la du reste de tranches de pancetta posées bien à plat.

Recouvrez de farce à la ricotta. Enroulez le tout et ficelez le rôti obtenu avec de la ficelle de cuisine.

3 Dans une cocotte, faites chauffer l'huile d'olive et faites-y colorer le rôti de toutes parts.

4 Épluchez l'oignon et coupez-le en quatre tranches épaisses. Disposez-les autour du rôti, dans la cocotte, et enfournez le tout pendant 30 minutes.

5 Sortez le rôti et les oignons de la cocotte et réservez. Déglacez la cocotte sur feu vif avec le madère, en détachant les sucs de cuisson. Faites légèrement réduire puis filtrez la sauce. 6 Découpez le rôti en tranches et servez avec l'oignon. Nappez de sauce.

Roulade de dinde farcie aux herbes et crumble de fruits

© DR

Pour 4 à 6 personnes// Préparatifs 30 minutes // Préparation 40 minutes

Ingrédients :

1 filet de dinde avec la peau, 1 bouquet d'oseille, 1 gousse d'ail, 1 tranche de pain de mie, 6 cl de lait, 10 cl d'huile de colza, sel, poivre du moulin

Pour le crumble

60 g de noix de pécan, 300 g de cranberries fraîches, 2 c à s de graines de potiron, 50 g de pistaches nature, décortiquées, 8 cl de sirop d'érable, 10 g de beurre

Préparation

1 Incisez le filet de dinde sur toute la longueur à l'aide d'un couteau tranchant, jusqu'au coeur, mais sans trancher complètement. Assaisonnez de poivre et sel.

2 Rincez, essorez et hachez l'oseille. Épluchez et émincez l'ail. Retirez les croûtes du pain et déchirez la mie dans le lait. Malaxez le pain, le lait, l'oseille et l'ail. Étalez cette farce sur le filet de dinde. Refermez et fixez fermement avec de la ficelle de cuisine.

3 Préchauffez le four à 180 °C.

4 Faites chauffer l'huile dans une poêle et faites-y colorer de toutes parts le filet de dinde farci. Assaisonnez de poivre et sel. Placez-le dans un plat allant au four avec 1 petit fond d'eau et enfournez 30 minutes.

5 Concassez grossièrement les noix de pécan. Faites fondre le beurre dans une sauteuse et faites-y cuire les cranberries 15 minutes avant d'ajouter les noix de pécan, les graines de potiron et les pistaches. Mélangez, ajoutez le sirop d'érable et faites caraméliser l'ensemble pendant 5 minutes. 6 Dressez le filet de dinde dans le plat.

