Sept restaurants belges auront pour mission de célébrer la gastronomie française

Pour cette cinquième édition, plus de 5.000 chefs se mobiliseront autour de la cuisine responsable, tout en mettant la Provence à l'honneur. Chaque menu proposera ainsi une cuisine utilisant moins de gras, de sucre et de sel, précautionneuse du "bien manger" et de l'environnement.

En Belgique, c'est "The restaurant by Pierre Balthazar" à Bruxelles, "Les petits oignons" à Bruxelles, "Le tournant" à Ixelles, "L'air du temps" à Liernu, "Hostellerie Lafarques" à Pépinster, "Oh miroir" à Liège et "Soll cress" à Coxyde qui auront pour mission de célébrer la gastronomie de nos voisins français.

Initié par le ministère français des Affaires étrangères et par le chef multi-étoilé Alain Ducasse, l'événement impose un fil rouge pour tous: un menu en quatre actes (entrée, plat, fromages et dessert), le prix étant à la dicrétion du restaurateur.