La course est lancée pour garnir le pied du sapin. De la bouteille de whisky à la machine à espresso, ces idées cadeaux ont de quoi mettre l'eau à la bouche.

À votre santé!

Rare Champagne 2008, un millésime exclusif de Piper-Heidsieck

À VOTRE SANTÉ!: Rare Champagne 2008 © SDP

Belgian Owl Identité. Ce whisky de Hesbaye (55 euros), ayant mûri trois ans à peine, fait déjà un score de 91/100 dans le fameux magazine The Whisky Advocate. Ce mois-ci, sort une édition spéciale de 5 ans d'âge et vieilli en fûts de Pedro Ximenez.

À VOTRE SANTÉ!: Belgian Owl Identité © SDP

Y'a plus qu'à savourer

Un atelier pour apprendre à manger plus sainement: la coach culinaire Thècle Dubuis propose différentes formules, en solo, duo, famille ou avec des amis, dès 55 euros, highthecleculinary.com

pour apprendre à manger plus sainement: la coach culinaire Thècle Dubuis propose différentes formules, en solo, duo, famille ou avec des amis, dès 55 euros, highthecleculinary.com Une promenade culinaire à Liège, Mons ou dans d'autres villes du pays, pour découvrir leurs secrets tout en goûtant aux spécialités du cru. Bon cadeau dès 20 euros, vizit.be

à Liège, Mons ou dans d'autres villes du pays, pour découvrir leurs secrets tout en goûtant aux spécialités du cru. Bon cadeau dès 20 euros, vizit.be Pour pouvoir profiter au maximum de ses convives, rien de tel que le service traiteur. Gabriella, à Uccle, vous propose le meilleur de l'Italie, des pâtes aux lasagnes à la truffe en passant par un carpaccio de saint-jacques. Dès 15 euros, gabriella.cocina.be

Y'A PLUS QU'À SAVOURER: Gabriella © SDP

À boire et à manger

Coffret cadeau Palais des thés

Toutes les éditions de Noël du Palais des thés regroupées dans un coffret de 54 mousselines, avec notamment le fameux Thé Enchanté, nouvelle création inédite faite d'un mélange de thés vert et noir aux notes de fruits rouges et de chocolat. Hyper réconfortant.

À BOIRE ET À MANGER: Palais des thés © SDP

37 euros, en boutiques et sur palaisdesthes.com

Box Papabubble

De la couleur et des saveurs, le tout fabriqué de façon totalement artisanale en plein centre de Bruxelles: c'est la promesse des box proposées par la confiserie à l'ancienne Papabubble. Chaque bonbon est décoré d'un petit dessin tout mignon.

À BOIRE ET À MANGER: Papabubble © SDP

Dès 6,70 euros, en boutique et sur papabubblebrussels.com

Coffret cadeau Wattitude

Faire découvrir des produits de notre belle Wallonie, c'est l'objectif des coffrets cadeaux thématiques proposés sur l'e-shop de la boutique liégeoise Wattitude. Pour les amateurs d'apéro, il existe également plusieurs boîtes dédiées aux gins, whiskys et rhums du cru.

À BOIRE ET À MANGER: Wattitude © SDP

Dès 22 euros, en boutique et sur wattitude.be

Les must-haves

Des bols en liège signés Jasper Morrison

Des bols en liège signés Jasper Morrison et inspirés de ses tabourets © SDP

Dès 135 euros, Vitra chez dominiquerigo.be

Des verres à cocktails Riedel

De jolis verres pour surfer sur la tendance cocktail du moment © SDP

Une machine à expresso Bambino

Une machine à expresso Bambino pour faire du café à la maison comme un barista professionnel, © SDP

Une bouilloire Plissé signée Michele De Lucchi

Une bouilloire Plissé signée Michele De Lucchi, pour faire du thé avec style © SDP

Pages à dévorer

Pierre Hermé - Infiniment pâtisserie

Pierre Hermé - Infiniment pâtisserie, 66 recettes du maître français de la discipline pour les bouches les plus sucrées. © SDP

35 euros, éditions de La Martinière

Alice in food - A ma table

Alice in food - A ma table, de belles recettes "cousues main" par la blogueuse Alice Roca, truffées d'inspirations venues de la mode. © SDP

29,95 euros, éditions First

De la terre à l'assiette

De la terre à l'assiette, 50 portraits d'éleveurs de chez nous, plus les recettes qui magnifient leurs produits, pour les locavores convaincus. © SDP

25 euros, éditions Racine

La cuisine à quatre mains - L'intégrale

La cuisine à quatre mains - L'intégrale, qui regroupe les tomes du best-seller de Christiane et Dédée, deux grands-mères livrant les recetttes qui font mouche en famille. © SDP

34,90 euros, Mardaga

L'Incroyable Histoire de la cuisine, Stéphane Douay, Benoist Simmat, éditions Les Arènes, 22 euros. Dans toutes les bonnes librairires.Pour la première fois, un livre raconte l'histoire de l'Humanité à travers l'évolution de la cuisine.Pour finir en beauté, il propose vingt-deux recettes de plats cités au fil du récit. © DR

Découvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte:

Belgian Owl Identité. Ce whisky de Hesbaye (55 euros), ayant mûri trois ans à peine, fait déjà un score de 91/100 dans le fameux magazine The Whisky Advocate. Ce mois-ci, sort une édition spéciale de 5 ans d'âge et vieilli en fûts de Pedro Ximenez.Coffret cadeau Palais des thésToutes les éditions de Noël du Palais des thés regroupées dans un coffret de 54 mousselines, avec notamment le fameux Thé Enchanté, nouvelle création inédite faite d'un mélange de thés vert et noir aux notes de fruits rouges et de chocolat. Hyper réconfortant. Box PapabubbleDe la couleur et des saveurs, le tout fabriqué de façon totalement artisanale en plein centre de Bruxelles: c'est la promesse des box proposées par la confiserie à l'ancienne Papabubble. Chaque bonbon est décoré d'un petit dessin tout mignon. Coffret cadeau WattitudeFaire découvrir des produits de notre belle Wallonie, c'est l'objectif des coffrets cadeaux thématiques proposés sur l'e-shop de la boutique liégeoise Wattitude. Pour les amateurs d'apéro, il existe également plusieurs boîtes dédiées aux gins, whiskys et rhums du cru. Des bols en liège signés Jasper MorrisonDes verres à cocktails RiedelUne machine à expresso BambinoUne bouilloire Plissé signée Michele De LucchiPierre Hermé - Infiniment pâtisserie35 euros, éditions de La MartinièreAlice in food - A ma table29,95 euros, éditions FirstDe la terre à l'assiette25 euros, éditions RacineLa cuisine à quatre mains - L'intégrale34,90 euros, MardagaDécouvrez aussi nos autres idées cadeaux à mettre dans la hotte: