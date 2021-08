Voici comment faire soi-même des ribs au parfum aussi subtil que délicieux.

Pour 4 personnes - Préparatifs 10 minutes - Repos 1 nuit- Préparation 3 heures

Ingrédients :

jus de 4 citrons verts

2 c à s de zeste de citron vert, finement râpé

2 piments chilirouges, en rondelles

65 g de sucre cristal

60 ml d'huile d'olive

8 brins de thym, réduits en morceaux

6 gousses d'ail, écrasées

1 c à c de poivre noir du moulin

2 c à c de gros sel

2 kg de travers de porc

Préparation

- Dans un bol, mélangez le jus de citron vert avec le zeste, le piment, le sucre, l'huile

d'olive, le thym, l'ail, le poivre et le sel.

- Placez les travers de porc sur une grande planche à couper, côté chair vers le bas. Retirez la membrane en la détachant aux extrémités à l'aide d'un couteau, puis en la tirant avec vos mains recouvertes de papier absorbant.

- Mettez les travers dans des sacs en plastique et arrosez-les de marinade. Pressez les

sachets pour en extraire un maximum d'air et fermez-les. Laissez reposer une nuit au

réfrigérateur.

- Le lendemain, faites chauffer le four ou le gril à 150°C. Garnissez une grande lèchefrite

de papier aluminium. Sortez les travers de porc de leur marinade et disposez-les

dans la lèchefrite. Versez la marinade dans un poêlon, couvrez et réservez jusqu'à emploi.

- Enfournez les travers de porc 2 h à 2 h 30. Ils doivent devenir très tendres. Posez-les

ensuite dans le plat de service et couvrez-les de papier aluminium pour les garder

chauds.

- Portez la marinade à ébullition sur feu vif et faites-la réduire environ de moitié.

- Faites chauffer le barbecue ou une poêle à griller à grande chaleur (environ 230°C).

Faites griller les travers de porc jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés et présentent de

légères marques noires (6 à 8 minutes). Retournez-les une seule fois. Arrosez régulièrement

avec la marinade réduite.

- Posez la viande dans le plat de service et découpez-la en portions.

Pour 4 personnes - Préparatifs 10 minutes - Repos 1 nuit- Préparation 3 heures- Dans un bol, mélangez le jus de citron vert avec le zeste, le piment, le sucre, l'huiled'olive, le thym, l'ail, le poivre et le sel.- Placez les travers de porc sur une grande planche à couper, côté chair vers le bas. Retirez la membrane en la détachant aux extrémités à l'aide d'un couteau, puis en la tirant avec vos mains recouvertes de papier absorbant.- Mettez les travers dans des sacs en plastique et arrosez-les de marinade. Pressez lessachets pour en extraire un maximum d'air et fermez-les. Laissez reposer une nuit auréfrigérateur.- Le lendemain, faites chauffer le four ou le gril à 150°C. Garnissez une grande lèchefritede papier aluminium. Sortez les travers de porc de leur marinade et disposez-lesdans la lèchefrite. Versez la marinade dans un poêlon, couvrez et réservez jusqu'à emploi.- Enfournez les travers de porc 2 h à 2 h 30. Ils doivent devenir très tendres. Posez-lesensuite dans le plat de service et couvrez-les de papier aluminium pour les garderchauds.- Portez la marinade à ébullition sur feu vif et faites-la réduire environ de moitié.- Faites chauffer le barbecue ou une poêle à griller à grande chaleur (environ 230°C).Faites griller les travers de porc jusqu'à ce qu'ils soient caramélisés et présentent delégères marques noires (6 à 8 minutes). Retournez-les une seule fois. Arrosez régulièrementavec la marinade réduite.- Posez la viande dans le plat de service et découpez-la en portions.