Pour les 35 ans du jeu électronique légendaire Tetris, Sushi Shop sort une édition spéciale que geeks et gourmets vont adorer.

Tétris, le jeu électronique dont la version la plus mémorable se jouait dans les années '90 sur Game Boy, fête ses 35 ans. A cette occasion, l'enseigne Sushi Shop propose en édition limitée des boîtes à sushis qui recréent parfaitement la forme de ces petits blocs, les "tétriminos", que l'on prend un plaisir fou à encastrer pendant des heures.

Dans la box, on trouve 42 pièces, des rolls parfaitement agencés dont trois nouvelles créations: le Sunny Veggie California à la tomate confite et au fromage de chèvre frais, le Pulled Beef California composé d'effiloché de boeuf et le Sushi Saumon Tsukadani aux arômes iodés.

Petit clin d'oeil: pour déguster ces spécialités japonaises, les traditionnelles baguettes en bois imiteront aussi les codes Tétris. Une collaboration ludique et colorée qui plaira aux geeks addicts du jeu légendaire comme aux gourmets désireux de découvrir de nouvelles saveurs originales.