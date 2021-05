Attention: claque gustative. Tough Cookie débarque à Bruxelles, et on l'affirme : ce sont sans doute les meilleurs cookies disponibles sur le marché dans la capitale. Cerise sur le biscuit: à peine désirés, ils seront entre vos mains, tout chauds, où que vous soyez, une heure après les avoir commandés.

Une fabrique artisanale de cookies costauds au coeur tendre, voilà comment se présente cette nouvelle marque de cookies lancée depuis quelques semaines seulement à Bruxelles.

Derrière elle, Julia et Xavier, globe trotters gourmands, fraichement débarqués de Londres où elle travaillait en boulangerie et lui dans l'horeca. Deux fous de produits gourmands, dont les typiques cookies new yorkais

Des ingrédients bio et locaux, une pâte plant based pour les quatre recettes super généreuses, dont deux entièrement véganes. Un vaste terrain de jeu pour ces passionnés d'eco friendly et de créations coquines - malines comme ils aiment à définir leurs recettes.

Qu'ils annoncent du chocolat noir et cacahuète, du miso et chocolat blanc, ou plus classiquement du chocolat au lait ou un double chocolat, au sortir du four, toutes les déclinaisons tiennent leur promesse de vous faire déguster les cookies extra larges les plus gooey (gluants) de Bruxelles.

Gooey à souhait © DR

L'autre pari de Tough Cookie : vous livrer dans l'heure ces petites merveilles toutes chaudes, pour assouvir votre besoin de douceur, de réconfort au plus vite que vous soyez au bureau, dans votre lit, sur votre canapé. Coquettement emballées dans leur boîte flashy imaginée par eux-mêmes et directement reconnaissable.

Et si on a eu les yeux plus gros que le ventre sur ce coup-ci, un petit passage au four le lendemain pour plus de crousti - ou au congélateur pour remettre le plaisir à un peu plus tard- et c'est reparti pour une petite dose de bonheur régressif.

. © DR

Pour commander, rendez-vous sur Uber eats et www.proxideal.eu On attend avec impatience le point de vente, pour mettre un visage sur ces pépites qui risquent de faire un malheur dans la capitale.

www.instagram.com/toughcookie.love/

Une fabrique artisanale de cookies costauds au coeur tendre, voilà comment se présente cette nouvelle marque de cookies lancée depuis quelques semaines seulement à Bruxelles. Derrière elle, Julia et Xavier, globe trotters gourmands, fraichement débarqués de Londres où elle travaillait en boulangerie et lui dans l'horeca. Deux fous de produits gourmands, dont les typiques cookies new yorkaisDes ingrédients bio et locaux, une pâte plant based pour les quatre recettes super généreuses, dont deux entièrement véganes. Un vaste terrain de jeu pour ces passionnés d'eco friendly et de créations coquines - malines comme ils aiment à définir leurs recettes. Qu'ils annoncent du chocolat noir et cacahuète, du miso et chocolat blanc, ou plus classiquement du chocolat au lait ou un double chocolat, au sortir du four, toutes les déclinaisons tiennent leur promesse de vous faire déguster les cookies extra larges les plus gooey (gluants) de Bruxelles. L'autre pari de Tough Cookie : vous livrer dans l'heure ces petites merveilles toutes chaudes, pour assouvir votre besoin de douceur, de réconfort au plus vite que vous soyez au bureau, dans votre lit, sur votre canapé. Coquettement emballées dans leur boîte flashy imaginée par eux-mêmes et directement reconnaissable. Et si on a eu les yeux plus gros que le ventre sur ce coup-ci, un petit passage au four le lendemain pour plus de crousti - ou au congélateur pour remettre le plaisir à un peu plus tard- et c'est reparti pour une petite dose de bonheur régressif.Pour commander, rendez-vous sur Uber eats et www.proxideal.eu On attend avec impatience le point de vente, pour mettre un visage sur ces pépites qui risquent de faire un malheur dans la capitale. www.instagram.com/toughcookie.love/