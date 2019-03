Tourisme en cuisine: à la rencontre des restaurants isolés de Belgique

Ils ont fait le choix d'installer leur restaurant gastronomique dans les régions les plus reculées de notre pays... pour le meilleur et pour le pire. Récits.

Le village de Champagne se profile au terme de deux heures de route. Quelques minutes plus tôt, la courte traversée de Malmedy a permis de confirmer deux hypothèses: toutes les petites villes de notre pays ont bien une "rue de la gare" et au moins une pizzeria nommée "Mamma Mia". Peu sont celles en revanche qui comptent à leurs abords un restaurant étoilé. Depuis 2013 et le succès de la Menuiserie, c'est toutefois le cas de celle-ci. C'est le chef Thomas Troupin qui ouvre la porte du restaurant. "C'est grand la Belgique, pas vrai?" lâche-t-il en guise d'accueil.

