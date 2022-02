La tournée minérale est de retour pour sa sixième édition. Mais ne pas boire d'alcool ne veut pas dire ne plus sortir et décompresser. Voici nos adresses pour continuer à trinquer... sans s'enivrer!

Arthur Orlans

Arthur Orlans © Kris Dekeijser

Savourez ici un cocktail sans alcool dans un univers de tailor shop anglais, avec un sol au motif tartan. Le point fort de l'enseigne ? Des cocktails sur mesure: il suffit de partager vos goûts et les baristas se feront un plaisir de réaliser vos souhaits, aussi conventionnels ou originaux soient-ils.

On y dégustera

Ce que vous voulez... Vous désirez siroter un cocktail fruité ? Amer ? Sucré ? Boisé ? N'ayant pas de carte définie, les barmans vous laissent les mettre au défi, le tout dans un décor digne d'un Gentlemen's Club.

67, rue Antoine Dansaert, à 1000 Bruxelles. arthurorlans.com

Le Stoefer

Le Stoefer © DR

Le Stoefer, en bruxellois, désigne une personne orgueilleuse et qui aime se vanter. Alors pourquoi ne pas aller crier haut et fort ses exploits de la journée autour d'un cocktail sans alcool ? Tout cela dans une atmosphère chaleureuse avec des ampoules illuminant les murs de briques et les fauteuils en cuir.

On y dégustera :

Le Stoefer © DR

L'Oriental Chill à base de litchi écrasé, de citron vert, d'eau de coco et de Ginger beer (bière de gingembre, celle-ci sans alcool évidemment). Ce mix original souligne le travail de diversité dans la proposition avec quatre mélanges différents. Et aux "anti-gingembre", on propose l'Hibiscus Mimosa qui s'harmonise avec du Cordial d'hibiscus maison, du pamplemousse, du citron vert et du tonique d'hibiscus.

103, rue de l'Aqueduc, à 1050 Ixelles. lestoefer.be/fr

Le Green Lab

Green Lab © DR

Un endroit séduisant pour un premier rendez-vous et qui rejoint parfaitement l'événement de ce mois de février. Avec son décor cosy, orné de plantes vertes, on ne se lasse pas des options proposées puisque la carte change régulièrement. D'ailleurs, dans le cadre de la tournée minérale, le Green Lab a préparé quatre options sans alcool.

On y dégustera

Green Lab © DR

" Ceci n'est pas un cocktail " qui, par son nom, fait bien sûr référence à Magritte, mais qui désigne ici un cocktail avec ses ingrédients originaux : Botaniets Yuzu/Gingembre Gin, du sirop de carotte 4 épices, et pour finir du blanc d'oeuf.

520, avenue Louise, à 1000 Bruxelles. greenlab.bar

L'Ermitage

© DR

Un bar indépendant situé à Saint-Gilles, qui sort du commun avec son concept de circuit court et qui favorise des produits artisanaux en proposant même du pain au levain fait maison pour accompagner vos breuvages. Et pour les plus gourmands, des pizzas à base du même levain sont servies.

On y dégustera le kombucha au sureau.Ce choix reflète à merveille l'enseigne. Cette boisson fermentée et légèrement acide est préparée grâce à une culture symbiotique de bactéries et de levures que l'on plonge dans une solution sucrée à base de thé. Ici, elle est accompagnée de fleurs de sureaux.

34, rue de Moscou, à 1060 Saint-Gilles. ermitagesaintgilles.be

Ultime Atome

Ultime Atome © DR

Cette brasserie belge qui existe depuis 1986 se situe à l'ombre de l'église Saint-Boniface. Elle dégage un charme intemporel et propose des bières sans alcool et des cocktails, le tout accompagné de bons petits plats maison.

On y dégustera le Smoothie (plus jus que smoothie) Stan à base de carotte, orange, gingembre, parfait pour inclure des vitamines A et C dans votre organisme de manière agréable. Et pour ceux qui veulent absolument l'expérience cocktail, on vous conseille le Lake Monster's Granny à base de kiwi, pomme granny, menthe, citron, canne à sucre et eau minérale, parfait pour votre tournée... minérale.

14, rue Saint-Boniface, à 1050 Ixelles. ultimeatome.be

Le Walvis

Le Walvis © DR

A deux pas du Canal, la brasserie propose une large carte de boissons rafraîchissantes à consommer autour d'une table garnie de plats du terroir. L'endroit convient aux familles avec enfants et/ou animaux de compagnie. Avec son ambiance conviviale, on ne se lasse pas de recommander encore et encore, le temps file...

On y dégustera

Le gingembre concentré auquel on ajoute soit de l'eau plate soit de l'eau pétillante, à sa meilleure convenance.

209, rue Antoine Dansaert, à 1000 Bruxelles. cafewalvis.eatbu.com

Le phare du Kanaal

Le Phare du Canal © DR

Envie de savourer une boisson fraîche tout en continuant à travailler (le télétravail, ça a ses bons côtés)? N'hésitez pas à essayer cette cantine lumineuse au bord du Canal. Des produits de saison et des petits plats préparés avec soin sont proposés tous les jours dans un menu qui change régulièrement.

On y dégustera

Le Phare du Canal © DR

Le jus de Bissap composé d'hibiscus et de feuilles de menthe fraîche fait maison ou, si vous souhaitez quelque chose de chaud, l'infusion au citron et gingembre est votre combo gagnant.

40, quai des Charbonnages, à 1080 Bruxelles. lepharedukanaal.com

Par Myriam Karrout

