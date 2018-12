Treize nouveaux restaurants bruxellois primés pour leur alimentation durable

Le label "Resto Good Food" vaut pour trois ans et est agrémenté d'une, deux ou trois toques. Pour l'obtenir, une série de critères en matière d'alimentation durable doivent être respectés: l'utilisation de produits locaux et de saison, d'alternatives aux protéines animales, d'aliments produits dans le respect de l'environnement, tout en minimisant le gaspillage alimentaire, explique le communiqué du cabinet ministériel.

Parmi les nouveaux labellisés, quatre restaurants se voient décernés trois toques: Humus & Hortense à Ixelles, Flexitarien à la Ville de Bruxelles, Les Filles à la Ville de Bruxelles et le Boentje Café à Schaerbeek. Huit reçoivent deux toques: OzFair à Saint-Gilles, Chez WaWa (à Ixelles et à la Ville de Bruxelles), Bel'O à Molenbeek, Chez Augusta à Ixelles, Barattoir à Anderlecht, Doudou Miel à Schaerbeek et Farcifood à Uccle. La Maison de quartier Chambéry à Etterbeek est primée d'une toque.

Bruxelles compte plus de 6.000 restaurants, cafés et hôtels, souligne le cabinet de la ministre de l'Environnement. Environ 40% du budget alimentaire des ménages concernent les repas pris en dehors du domicile, ajoute-t-il.