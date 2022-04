Le printemps a beau n'en être qu'à ses prémices, il s'agit déjà de réserver une table dans ces trois adresses insolites pour pouvoir s'y attabler avant la fin de l'été.

1. Les pieds dans l'eau

Pour sa septième édition, Dinner On The Lake revient avec sa formule testée et approuvée. Soit, comme son nom l'indique, une soirée de dégustation en plein milieu d'un lac. Ou plutôt, de quatre, puisque cet été, les tables iront flotter tour à tour du côté du Domaine de Breeven, à Bornem (du 1er avril au 26 juin), au port des yachts de Kinrooi, dans le Limbourg (du 8 avril au 29 mai) en passant par Ostende et le parc Maria-Hendrik (du 1er juin au 20 septemb...

Pour sa septième édition, Dinner On The Lake revient avec sa formule testée et approuvée. Soit, comme son nom l'indique, une soirée de dégustation en plein milieu d'un lac. Ou plutôt, de quatre, puisque cet été, les tables iront flotter tour à tour du côté du Domaine de Breeven, à Bornem (du 1er avril au 26 juin), au port des yachts de Kinrooi, dans le Limbourg (du 8 avril au 29 mai) en passant par Ostende et le parc Maria-Hendrik (du 1er juin au 20 septembre) pour terminer en beauté au château de Nieuwermolen, à Dilbeek (du 1er juin au 30 septembre). Autre nouveauté cette année: différentes animations seront organisées en marge des dîners, parmi lesquelles des dégustations de vin et des projections en plein air. S'il y a bien une seule forme de Covid long qui nous enchante, c'est le concept Serre, un restaurant pop-up lancé en 2021 à l'époque où se retrouver autour d'une table était compliqué. "Face au succès, on relance le projet cet été, là où tout a commencé, dans les jardins du château d'Ooidonk", explique Michiel Vanderheyden, à l'origine de cette savoureuse initiative. Du 6 mai au 12 juin, vous pourrez vous attabler dans une serre pouvant accueillir jusqu'à six convives, pour y déguster un lunch ou un dîner préparé par Garçon Catering. Et après le 12 juin? "Les serres déménageront dans un autre endroit insolite", confie notre homme, qui tient toutefois encore à garder ce dernier secret... Après avoir enchanté Bruxelles, Paris, Londres et même Dubai, la société belge spécialiste des dîners insolites Antoinette Design signe un nouveau concept, dans le Hainaut cette fois. Une serre installée en bord de lac dans un domaine privé proche de Nivelles, avec une capacité de deux à six personnes et la possibilité de s'attabler pour un apéritif dînatoire, une soirée cheese & wine ou un brunch sucré-salé. La promesse? Un moment d'exception à savourer en mode seuls au monde: "Lorsque vous arrivez sur place, tout est prêt et vous ne croisez ni clients ni serveurs", assure l'équipe. De quoi en faire le cadre idéal pour une demande en mariage en guise de dessert?