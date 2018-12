Trois chefs belges dans le Top 100 des meilleurs chefs du monde

Réalisé sur base des avis des chefs deux et trois étoiles Michelin du monde entier, le classement initié en 2015 résulte d'une unique question posée aux professionnels: "Quels sont les cinq chefs internationaux qui portent le mieux les valeurs de la profession, créent une cuisine incontournable et chez lesquels il faut être allé?".Christophe Hardiquest ("Bon Bon"** à Woluwe-Saint-Pierre), Peter Goossens ("Hof van Cleve"*** à Kruishoutem) et Gert de Mangeleer ("Hertog Jan"*** à Zedelgem, qui ferme ses portes le 22 décembre prochain) sont ainsi les trois chefs qui honorent la Belgique de leur présence dans ce top 100 des meilleurs chefs du monde élaboré par le magazine français Le Chef.

En ce qui concerne la palme, c'est Arnaud Donckele*** qui la remporte. Il succède à Michel Troisgros*** (2018), Alain Passard*** (2017), l'ancien triplement étoilé mais sorti du guide à sa demande en début d'année Michel Bras (2016) et Pierre Gagnaire*** (2015). Pour la 5e fois, un chef français travaillant en France arrive en tête du classement dévoilé dimanche à Monaco lors du congrès gastronomique Chefs World Summit.