Voici trois recettes de galettes pour un brunch ou un lunch léger qui se transforme en fête.

Galettes de patates douces et chou vert aux champignons

Pour 4 personnes // Préparatifs 25 minutes // Préparation 30 minutes

Ingrédients

pour les galettes

2 patates douces, épluchées, 2 c à s de farine de maïs, 1,5 c à s de mayonnaise végane, 1 c à c de feuilles de thym, 2 c à s d'huile d'olive, sel, poivre noir du moulin

Pour les légumes

150 ml de lait de coco allégé en graisse, 1,5 c à s de mayonnaise végane, 1,5 c à s de vinaigre de cidre, 1 gousse d'ail, émincée, 1 c à s d'huile d'olive, 150 g de cèpes, nettoyés, 1/2 chou frisé, haché, brins de thym.

Préparation

1 Râpez grossièrement les patates douces. Rincez-les et épongez-les avec du papier absorbant. Mettez-les dans un grand saladier et ajoutez la farine de maïs, la mayonnaise et le thym. Mélangez soigneusement, salez, poivrez.

2 Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle antiadhésive. Formez des galettes avec le mélange de patates douces. Faites-les cuire des deux côtés, par portions, 6 à 7 minutes. Pendant ce temps, garnissez un plat de papier absorbant. Quand les galettes sont cuites, mettez-les dans le plat et couvrez-les de papier d'aluminium pour les garder chaudes pendant que vous préparez les galettes suivantes.

3 Préparez les légumes. Dans un saladier, mélangez le lait de coco avec la mayonnaise, le vinaigre de cidre, l'ail, les cèpes et le chou.

4 Faites chauffer l'huile d'olive dans une grande poêle. Faites-y d'abord sauter les cèpes pendant 3 à 4 minutes. Assaisonnez de poivre et sel. Ajoutez le chou, couvrez à moitié puis laissez réduire à feu doux. Retirez du feu.

5 Dressez les galettes dans les assiettes et répartissez les légumes à côté. Décorez de thym avant de servir.

Galettes de maïs et yaourt au citron vert

Pour 4 personnes // Préparatifs 25 minutes // Préparation 20 minutes

Ingrédients

130 g de grains de maïs (en conserve), 1 gousse d'ail, 2 oignons de printemps, 60 g de farine, 2 oeufs, 80 ml de lait, 5 c à s d'huile d'olive, 1 citron vert bio, 350 g de yaourt grec, 1 c à c de cassonade, sel, poivre du moulin

Préparation

1 Égouttez le maïs et écrasez-le légèrement. Épluchez et émincez l'ail. Nettoyez les oignons de printemps et coupez-les en rondelles fines.

2 Fouettez la farine avec les oeufs et le lait. Ajoutez le maïs, l'ail et les oignons de printemps. Assaisonnez de poivre et sel. Façonnez des galettes.

3 Faites chauffer l'huile d'olive dans une poêle et faites-y dorer les galettes. Égouttez-les sur du papier absorbant puis réservez au chaud.

4 Rincez et épongez le citron vert. Râpez-en le zeste finement. Pressez le jus. Mélangez le jus et le zeste avec le yaourt. Salez, poivrez et ajoutez la cassonade.

5 Disposez les galettes sur le plat de service et répartissez le yaourt au citron vert par-dessus. Si désiré, décorez de feuilles de salade ou de cresson

Bhajis à l'oignon de printemps et purée d'herbes

Pour 4 personnes // Préparatifs 40 minutes // Préparation 25 minutes

Ingrédients

pour la purée d'herbes (zhoug)

1 bouquet de coriandre, 1/2 botte de persil plat, 2 piments verts, 1 gousse d'ail, 1/2 c à c de cumin en poudre, 1 c à s de vinaigre de vin blanc

Pour les bhajis

60 g de farine de pois chiches, 30 g de farine de riz, 2 c à c de gingembre, 2 gousses d'ail, 2 à 3 brins de coriandre, 1 piment vert, 1 c à s de beurre végétal, fondu, 1 c à s de jus de citron, 1/2 c à c de curcuma, 1 c à c de cumin en poudre, 1/4 de c à c de graines de fenouil, 1/4 de c à c de coriandre en poudre, 1/2 c à c de sel, 4 bottes d'oignons de printemps, huile végétale pour friture

Préparation

1 Pour la purée d'herbes : rincez et essorez la coriandre et le persil. Effeuillez-les. Rincez les piments et émincez-les finement. Épluchez et hachez l'ail. Mélangez les herbes avec le piment et l'ail et réduisez en purée avec le cumin en poudre, le vinaigre de vin et 2 à 3 cuillères à soupe d'eau.

2 Mélangez les deux farines pour les bhajis. Épluchez et râpez le gingembre et l'ail. Rincez et essorez la coriandre puis hachez-en les feuilles. Rincez le piment et émincez-le. Mélangez les farines avec le beurre végétal et 60 ml d'eau pour obtenir une pâte crémeuse et épaisse. Ajoutez le gingembre et l'ail râpés, la coriandre et le piment, puis le jus de citron et toutes les épices. Rincez les oignons de printemps et ôtez la partie vert foncé. Coupez le reste en tronçons de 3 cm et incorporez-les dans la pâte.

3 Faites chauffer l'huile à 170 °C. À l'aide de deux cuillères à soupe, formez des quenelles de pâte et faites-les dorer par portions dans l'huile. Égouttez-les sur du papier absorbant.

4 Servez les bhajis avec la purée d'herbes

