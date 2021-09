Il est encore difficile de sortir d'Europe, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut introduire une peu d'exotisme dans notre quotidien. Voici trois merveilles de la cuisine laotienne expliquées en vidéo.

Salade de riz croustillant laotienne : Nem thadeua, Nem lao ou encore Nam Khao

Voici un plat pour le moins addictif. Y goûter, c'est d'abord ne pas bien comprendre ce que l'on mange avec ces morceaux croustillants, puis y penser durant des jours car c'était tellement bon. Les vidéos ci-dessous vous expliquent comment le réaliser à la maison. Attention cela demande un peu de temps et un aliment est un peu plus compliqué à trouver. Il s'agit de la saucisse de porc fermentée à l'ail appelée Som Mou (parfois aussi Nem Chua) et se trouve tout de même dans la plupart des supermarchés asiatiques. Les plus motivés peuvent également le faire eux-même, la recette se trouve ici. A défaut de simples saucisses chinoises peuvent offrir une alternative.

La même recette avec un peu plus d'explications et de texte

Une autre version en français peut être vue ici et pour ceux qui préfèrent trouver la recette écrite elle se trouve ici

Laap au poulet

Le laap est une salade composée de viande émincée mélangée avec une pâte d'ail et de citronnelle. A cela s'ajoute sucre, sauce de poisson et citron vert, mais aussi oignons jeunes, menthe et coriandre. Un plat incontournable pour la plus grande joie de vos papilles, car c'est une véritable explosion de saveur. Une recette chic mais économique dont on trouve tous les ingrédients très facilement. Un must !

En version moins dans "son jus", mais en anglais:

Il se décline aussi avec le boeuf et c'est à voir ici et une autre recette est à lire ici.

Remarques: on peut aussi le faire avec du canard ou du poisson

La salade de papaye verte

Enfin, en bonus, voici comment faire du riz gluant en 20 minutes

Voici un plat pour le moins addictif. Y goûter, c'est d'abord ne pas bien comprendre ce que l'on mange avec ces morceaux croustillants, puis y penser durant des jours car c'était tellement bon. Les vidéos ci-dessous vous expliquent comment le réaliser à la maison. Attention cela demande un peu de temps et un aliment est un peu plus compliqué à trouver. Il s'agit de la saucisse de porc fermentée à l'ail appelée Som Mou (parfois aussi Nem Chua) et se trouve tout de même dans la plupart des supermarchés asiatiques. Les plus motivés peuvent également le faire eux-même, la recette se trouve ici. A défaut de simples saucisses chinoises peuvent offrir une alternative. La même recette avec un peu plus d'explications et de texteUne autre version en français peut être vue ici et pour ceux qui préfèrent trouver la recette écrite elle se trouve ici Le laap est une salade composée de viande émincée mélangée avec une pâte d'ail et de citronnelle. A cela s'ajoute sucre, sauce de poisson et citron vert, mais aussi oignons jeunes, menthe et coriandre. Un plat incontournable pour la plus grande joie de vos papilles, car c'est une véritable explosion de saveur. Une recette chic mais économique dont on trouve tous les ingrédients très facilement. Un must ! En version moins dans "son jus", mais en anglais: Il se décline aussi avec le boeuf et c'est à voir ici et une autre recette est à lire ici. Remarques: on peut aussi le faire avec du canard ou du poisson Enfin, en bonus, voici comment faire du riz gluant en 20 minutes