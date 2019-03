Un Américain fait un régime inédit: il ne boit que de la bière

Au lieu d'abandonner les frites ou les réseaux sociaux pendant un mois, Del Hall a pris une décision plus radicale et inédite: il ne se nourrira plus que de bière pendant 46 jours. "Tout comme les moines bavarois dans les années 1600, je ne bois que de la bière et de l'eau", a déclaré Hall dans une vidéo YouTube.

L'objectif de cet amateur de bière est en fait de maîtriser sa dépendance à la nourriture. Hall a déclaré au journal USA Today qu'il se sentait dépendant des glucides et du sucre et avait de mauvaises habitudes alimentaires. Il a donc décidé d'entamer une nouvelle sorte de régime.

Hall a commencé son jeûne début mars. "Je me sens bien", déclare Hall. "Les trois premiers jours ont été assez difficiles. Après quelques bières, je voulais aller chez Taco Bell, par habitude", explique-t-il.

Mais après une semaine sans nourriture, il avait perdu huit kilos. "Ces deux derniers jours, je n'ai pas eu faim du tout, j'espère que c'est bon signe. J'espère que je garderai mon niveau de lucidité", indique l'Américain. Del Hall donne des nouvelles de son jeûne sur son compte Instagram. Son histoire est déjà célèbre sur internet et dans les médias.