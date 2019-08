Le 22 septembre prochain, date de la Journée sans voiture, à Bruxelles, l'hôtel Thon situé rue de Loi, offrira le petit-déjeuner à 800 personnes, entre 10h30 et midi. Ceux et celles qui le souhaitent pourront en échange faire une donation à trois associations.

Elle a ses fans et ses détracteurs, mais cette année encore, la Journée sans voiture est de retour, le 22 septembre prochain, à Bruxelles. La rue de la Loi, l'une des plus polluées et encombrées de la capitale, sera pour l'occasion rendue aux piétons et aux adeptes de la mobilité douce. L'hôtel Thon Brussels qui se trouve le long de l'artère en profitera pour dresser une longue table, entre les numéros 35 et 77, pour y servir un petit-déjeuner continental de 10h30 à midi. Cafés, croissants, jus d'orange et pâtisseries seront offerts aux 800 premiers gourmands qui passeront par là. Des parkings à vélos seront également mis à disposition aux différentes entrées pour permettre à chacun de se garer facilement.

Un jour par an la rue de la Loi est rendue aux piétons et aux cyclistes

Le petit-déjeuner est gratuit et accessible à tous. Les participants seront toutefois invités sur base totalement libre et volontaire à faire un don du montant de leur choix à l'une des trois associations que soutient déjà l'hôtel. Chaque euro récolté en contrepartie de votre repas servira à planter un potager dans une école avec l'aide de GoodPlanet Belgium, à servir des repas chauds aux plus démunis via la Croix-Rouge ou à venir en aide à des animaux malades chez Birds Bay.

L'hôtel Thon Brussels travaille toute l'année avec trois associations

Ces partenariats n'ont d'ailleurs pas été mis en place pour ce projet. En effet, les clients qui séjournent à l'hôtel pour 2 nuits et plus peuvent déjà demander à ce que leur chambre ne soient pas systématiquement nettoyée chaque jour. Ils reçoivent alors un jeton de 5 euros qu'ils peuvent dépenser au bar ou au restaurant mais ils peuvent aussi en faire don à l'une de ces trois associations. Ce faisant, ils agissent en faveur de l'environnement et pour une bonne cause.