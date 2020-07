Les bars et cafés bruxellois sont réputés pour leur histoire, leur identité forte, et leur ambiance à nulle autre pareille. Après de longs mois de fermeture, un podcast entend bien leur rendre hommage, ainsi qu'à la capitale qui les abritent, à travers les témoignages de ceux qui les aiment tant. Prise de son in situ.

Tout le monde à Bruxelles a un bar préféré. C'est une évidence ! Ils sont au coeur de la ville, que ce soient les vieux bistrots jaunis, les nouveaux bars à bière artisanale ou encore les cafés locaux directement ancrés dans une communauté

Elu meilleur jeune auteur sur la bière par la British Guild of Beer Writers en 2018, Eoghan Walsh a crée le blog Brussels Beer City, et est un spécialiste de la scène brassicole de la capitale. Pour rendre hommage aux lieux de vie que sont les cafés et bars bruxellois, sortis bon an mal an de 3 mois d'inactivités, il lance ce 1er juillet un podcast dont ils sont le héros. Le concept : partir à la rencontre des habitant·e·s de Bruxelles dans leurs cafés préférés, pour parler de leur vie dans la capitale en 2020.

Ainsi, chaque semaine, l'interviewer donne rendez-vous à un·e Bruxellois·e dans son bar préféré, pour parler avec lui ou elle de la place de ce bar dans sa vie et plus largement de la relation qu'il ou elle entretient avec la ville, ses coups de coeur, ses coups de sang, mais surtout les raisons qui le/la font vivre ici plutôt qu'ailleurs.

Les invité·e·s de la première saison sont des acteurs de l'associatif, les arts, de la politique ou du monde de l'entreprise, francophone, néerlandophone, anglophone, ou parlant l'une des nombreuses langues de la capitale.

À travers ce podcast, l'objectif d'Eoghan Walsh : remercier à travers ce podcast, "ces endroits pour toutes ces soirées mémorables, au moment où nous pouvons enfin retourner dans nos bars de prédilection."

La première saison débute ce 1er juillet avec Dimitri Van Roy de la brasserie locale Brussels Beer Project, et est à découvre tout au long de l'été, à travers 12 épisodes.

À retrouver sur www.beercity.brussels/podcast-bbc

