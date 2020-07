Une nouvelle carte intitulée "40 visites gourmandes en Wallonie" vient d'être éditée par Wallonie Belgique Tourisme (WBT).

Le dépliant comporte une sélection de quarante producteurs et artisans. Ceux-ci sont présentés en quelques lignes, auxquelles s'ajoutent les informations pratiques et les dégustations offertes. Brasseurs, vignerons, chocolatiers et autres producteurs wallons proposant la visite de leurs infrastructures ou de leurs ateliers sont ainsi mis à l'honneur.

Parmi eux se retrouvent notamment la Brasserie Dubuisson, en Wallonie Picarde, et son nouveau Beerstorium, le vignoble de l'Abbaye de Villers-la-Ville, les chocolats d'Edouard à Florenville, la Siroperie artisanale d'Aubel et l'Escargotière de Warnant.

La carte "40 visites gourmandes en Wallonie" est disponible sur le site visitwallonia.be/visites-gourmandes ou en version papier au bureau d'informations touristiques de WBT à l'Espace Wallonie de Bruxelles (rue du Marché aux Herbes, 25) ainsi que dans les organismes et partenaires touristiques répartis dans toute la Wallonie.

