Une Tarte à moi, rien qu'à moi

Des vrais ingrédients, frais et locaux, des recettes qui font mouche, du goût, pas frelaté. Voilà comment on pourrait résumer les pâtisseries Tarte à moi. Jusqu'à présent, la marque belge distribuée en exclusivité chez Delhaize, déclinait ses recettes au format familial. Mais depuis quelques jours, votre pêché mignon est aussi disponible en part individuelle.

Ainsi, la tarte au citron se meut en petit pot citron meringue, la tarte pomme frangipane et la poire chocolat se vendent maintenant à la part. Ce nouveau format fait aussi place à la nouveauté, avec la tarte à la noix de pécan et le petit pot de brownie crème & noix - inspiré de la recette finaliste du concours organisé en 2018. Mais aussi un retour remarqué, celui de la tarte chocolat- caramel-noisette qui avait disparu des rayons peut ainsi y retrouver sa place, dans un format plus adapté à la texture de cette gourmandise.

Pour un déjeuner sur le pouce, le goûter, ou tout simplement pour contenter parfaitement tous les goûts autour de la table. Irrésistible.

En exclusivité chez Delhaize, de 1,99 euro à 2,99 euros selon les pâtisseries