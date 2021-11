Vingt bières belges ont été distinguées aux European Beer Star Awards, une compétition internationale de bières qui se tenait début novembre en Allemagne. Les jurés avaient à départager cette année 2.395 bières issues de 44 pays.

Quatre brasseries belges repartent avec deux bières primées chacune: AB InBev, Huyghe, Atrium et Boon.

Le producteur de gueuzes Boon, à Lembeek (Brabant flamand) a décroché une médaille d'or pour sa gueuze Mariage Parfait et une d'argent pour sa Framboise Boon.

La petite brasserie de Marche-en-Famenne, Atrium, est aussi parvenue à tirer son épingle du jeu en empochant une médaille de bronze pour sa saison The One et une en or pour son imperial stout Onyx.

Chez Huyghe, à Melle (Flandre orientale), c'est la marque phare Delirium Tremens qui a été désignée meilleure triple de style belge, et la Sint-Idesbald blonde est arrivée deuxième dans la catégorie blonde de style belge.

Quant au premier groupe brassicole mondial, il voit la Tripel Karmeliet, de sa filiale Bosteels, remporter la catégorie blonde forte alors que la Hoegaarden Grand Cru est dauphine dans les triples de style belge.

D'autres grands classiques du paysage brassicole belge ont été distingués comme la Palm qui décroche une médaille de bronze et la Rodenbach (Vintage), sacrée meilleure bière acide barriquée.

Les autres bières belges récompensées sont produites par De Halve Maan (Bruges), Het Anker (Malines), Wilderen (dans le Limbourg), Caulier (Hainaut), Alken-Maes, Malheur (Buggenhout), Vander Ghinste (Flandre occidentale), Roman (Audenarde) et par les sociétés de brasserie Viva Brews et Kompel.

