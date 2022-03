Les "Brasseries Georges" ont remporté lundi la troisième édition du concours de la meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles. La compétition, organisée par l'office du tourisme régional visit.brussels, avait lieu lundi au "Comme chez soi"** et rassemblait 19 candidats de la capitale. "Todt's café" (2e), "Chez Léon" (3e), "L'improbable" (4e) et "Albert" (5e) figuraient, quant à eux, dans le top 5.

La croquette gagnante s'est démarquée des autres, selon le jury, qui souligne une petite reine revisitée, moins classique que les autres, aux accents d'une casserole de moules marinières, grâce au céleri présent dans le bouillon à la base de la préparation de l'appareil. Pour sa croquette bien garnie en crevettes et non bisquée, l'adresse uccloise a pris le parti de garder une panure classique, sans chapelure panko, de plus en prisée par les chefs.

"Il faut laisser à César ce qui est à César. La chapelure panko est japonaise; pour la croquette aux crevettes, spécialité bruxelloise, il faut une chapelure classique, réalisée artisanalement à base de pain sec", explique le chef Yves Ducobu, aux commandes des cuisines depuis deux ans.

"C'est une maison et une équipe qui ont du mérite. On se bat pour la qualité et la constance et tout est fait maison. La croquette aux crevettes est en plus un produit phare de la maison. Après les fermetures dues au Covid, c'est un titre qui fait du bien", souligne celui qui est passé par les cuisines du "Comme chez soi" et a "La maison du Cygne" au cours de sa carrière.

Le jury, présidé par le chef du "Comme chez soi"** Lionel Rigolet, était composé de Cédric Mosbeux de "Fernand Obb delicatessen" ainsi que de sept journalistes gastronomiques. Ils étaient chargés de coter les différentes assiettes à l'aide d'une grille reprenant plusieurs critères: forme/taille, cuisson, température de service, panure, friture du persil, appareil, quantité de crevettes et goût.

Lionel Rigolet et Cédric Mosbeux ont par ailleurs révélé leur coup de coeur commun: la croquette des "Petits oignons".

"Cette année, le jury a remarqué un niveau encore plus élevé que celui des deux premières éditions. Ce qui est une excellente nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a du niveau dans nos restos bruxellois. Ça prouve qu'il y a un enjeu collectif pour la profession à démontrer de la qualité", a souligné Olivier Marette, responsable des projets gastronomiques pour visit.brussels, qui note au passage l'engagement professionnel des candidats.

Le gagnant de ce concours -aux notes surréalistes mais très sérieux- pourra utiliser le titre de "meilleure croquette aux crevettes de Bruxelles" durant toute l'année suivant la proclamation des résultats. "Un titre qui amène crédibilité et vitrine aux restaurateurs", a pointé M. Marette.

Dix-neuf candidats participaient au concours: "The 1040", "Albert", "Au Repos de la montagne", "Aux Armes de Bruxelles", "Beaucoup Belge", "Beaucoup Fish", "Brasserie des Alexiens", "Les Brasseries Georges", "Chez Léon", "L'Improbable", "Jardin des Olives", "Kroket", "Le Parvis", "Les Petits Oignons", "Le Rendez-Vous des Artistes", "La Taverne du Passage", "Todt's Café", "Le Variétés" et "Le Villance".

Pour faire partie des candidats du concours lancé en 2018, les candidats devaient posséder un établissement, une cantine, un comptoir ou un Food Truck en activité et implanté sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, et proposer, à la carte, une croquette crevettes faite maison.

Les deux premières éditions, organisées en 2018 et 2019, ont été remportées par Cédric Mosbeux, désigné plus simplement le "roi de la croquette". "C'est une belle porte de sortie. Et puis les autres candidats auraient été découragés d'avance", plaisante le juré qui fêtait justement ce lundi les quatre ans de son établissement. (

