Voici les 22 nouveaux restaurants auréolés d'un Bib Gourmand

Malgré la crise sanitaire, le guide a voulu continuer sa mission de mettre en avant les restaurants qui parviennent à proposer une cuisine alliant qualité et plaisir à prix serré. "Travaillant avec empathie tout en tenant compte du contexte exceptionnel de ces derniers mois, nos équipes ont été impressionnées par la persévérance, la ténacité et le talent que n'ont cessé de manifester les chefs de Belgique et du Luxembourg", a commenté Werner Loens, directeur de la sélection des Guides Michelin du Benelux.

La condition pour figurer parmi cette sélection: proposer un menu complet (entrée, plat principal et dessert) pour un maximum de 39 euros et offrir un rapport qualité-prix "remarquable".

La variété et la diversité continuent de caractériser l'édition 2021 du guide, l'"accent étant toujours mis sur les produits de saison et la générosité".

La majorité des nouvelles adresses se situent en Wallonie:

"La Petite Gayole" à Thuillies, "L'Incontournable" à Rochefort,

"Chez Louis" à Glimes, "La Table de Manon" à Grandhan,

"Masu" à Mons, l'"abCd" à Beauraing, "Cul de Poule" à Binche, "l'Epicurien" à Herve,"Les Potes au Feu" à Namur, "L'Entre D'Eux" à Pont-à-Celles, "L'O de Source" à Sart,"Au Dos de la Cuillère" à Verviers et "Felicità" à Waterloo.

A Bruxelles, on retrouve "Le Tournan" à Ixelles qui propose une cuisine de bistrot généreuse et "Le Coq en Pâte" à Woluwe-Saint-Lambert, affichant une cuisine italienne revisitée en version contemporaine.

Au nord du pays, les nouveaux Bib Gourmand sont "Ni Shifu" à Anvers, "Biestro H-eat" à Bornem, "de Lieve" à Gand, "Gastrobar Hop" à Louvain , "Tapa Ti" à Sterrebeek, "Amu" à Turnhout et "De Farmasie" à Vosselaar.

Par ailleurs, le guide rouge dévoilera, le lundi 11 janvier, sa sélection de nouvelles étoiles lors d'une cérémonie en ligne qui aura lieu en direct depuis l'hôtel de Ville de Mons.

Malgré la crise sanitaire, le guide a voulu continuer sa mission de mettre en avant les restaurants qui parviennent à proposer une cuisine alliant qualité et plaisir à prix serré. "Travaillant avec empathie tout en tenant compte du contexte exceptionnel de ces derniers mois, nos équipes ont été impressionnées par la persévérance, la ténacité et le talent que n'ont cessé de manifester les chefs de Belgique et du Luxembourg", a commenté Werner Loens, directeur de la sélection des Guides Michelin du Benelux.La condition pour figurer parmi cette sélection: proposer un menu complet (entrée, plat principal et dessert) pour un maximum de 39 euros et offrir un rapport qualité-prix "remarquable".La variété et la diversité continuent de caractériser l'édition 2021 du guide, l'"accent étant toujours mis sur les produits de saison et la générosité".La majorité des nouvelles adresses se situent en Wallonie: "La Petite Gayole" à Thuillies, "L'Incontournable" à Rochefort,"Chez Louis" à Glimes, "La Table de Manon" à Grandhan,"Masu" à Mons, l'"abCd" à Beauraing, "Cul de Poule" à Binche, "l'Epicurien" à Herve,"Les Potes au Feu" à Namur, "L'Entre D'Eux" à Pont-à-Celles, "L'O de Source" à Sart,"Au Dos de la Cuillère" à Verviers et "Felicità" à Waterloo. A Bruxelles, on retrouve "Le Tournan" à Ixelles qui propose une cuisine de bistrot généreuse et "Le Coq en Pâte" à Woluwe-Saint-Lambert, affichant une cuisine italienne revisitée en version contemporaine.Au nord du pays, les nouveaux Bib Gourmand sont "Ni Shifu" à Anvers, "Biestro H-eat" à Bornem, "de Lieve" à Gand, "Gastrobar Hop" à Louvain , "Tapa Ti" à Sterrebeek, "Amu" à Turnhout et "De Farmasie" à Vosselaar.Par ailleurs, le guide rouge dévoilera, le lundi 11 janvier, sa sélection de nouvelles étoiles lors d'une cérémonie en ligne qui aura lieu en direct depuis l'hôtel de Ville de Mons.