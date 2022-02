Notre expert ès flacons décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, petit zoom sur les réconfortants arômes de Savoie.

Exquis à l'après-ski

Dans cette contrée des Alpes françaises associée aux plaisirs de la neige, on produit des vins étonnamment savoureux. La région est aussi grande que Bordeaux, mais sa production de vin est cinquante fois moindre, les vignobles devant se frayer un chemin entre les montagnes et les lacs.

Le climat? Il est typiquement alpin: froid en hiver, chaud en été. Mais même à la belle saison, les températures chutent dès le coucher du soleil. Une bonne chose pour les raisins, car cela leur permet de mûrir progressivement et de développer un bel équilibre entre le sucré et l'acide.

Autre caractéristique des vins de Savoie: ils sont clairs et purs, comme l'air des sommets qui souffle sur les vignes. Cela avec une teneur en alcool inférieure à la moyenne. Idéal pour clôturer une journée sur les pistes...

Côté table

Si les blancs de Savoie sont excellents à l'apéritif, ils accompagnent agréablement un repas. Une raclette ou une fondue... savoyarde, bien sûr. Mais aussi des plats raffinés de poissons ou de fruits de mer, de la viande blanche ou de la volaille.

Lire aussi : Fondus de fromage: nos trucs et astuces pour réussir fondues et raclettes . © Getty Images

Cépages locaux

La Savoie possède de nombreux cépages autochtones. Ainsi, la jacquère produit des vins blancs légers et frais, en plus d'être souvent utilisée (avec ou sans autres cépages) pour produire le crémant de Savoie, ce fameux mousseux élaboré selon la méthode champenoise.

La grande fierté des Savoyards, c'est aussi leur roussette de Savoie (également appelée altesse), qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée.

Quant au curieux nom de chignin-bergeron, il désigne le cépage bergeron du village de Chignin, qui est le même cépage que la roussanne de la vallée du Rhône.

Côté vin rouge, ou trouve du gamay, mais le héros local est la mondeuse, un cépage plein de piquant et de caractère.

© ALEXANDRE BIBAUT Goûtés et approuvés Jean Perrier et Fils (blanc et rouge). Des vins élégants, nobles, purs, typés, élaborés par une cave familiale active dans cette région depuis 1853. Dès 11,76 euros. la-cave-des-sommeliers.com © ALEXANDRE BIBAUT Claude Quenard (blanc et rouge). Domaine familial en biodynamie, connu pour ses vignobles d'altitude situés dans un parc naturel abritant les plus importants cépages de Savoie. Dès 17,19 euros. sobelvin.be Château de Mérande "Son Altesse". Dans ce domaine biodynamique, l'altesse locale (ou roussette) est fermentée naturellement pour donner un beau mélange aromatique de miel et d'agrumes. © ALEXANDRE BIBAUT 21,40 euros. rob-brussels.be © ALEXANDRE BIBAUT Domaine des Ardoisières "Argile Blanc". Cet assemblage biodynamique de jacquère, de chardonnay et de mondeuse blanche est issu de vignes situées sur une pente raide. Léger et frais, mais intense et minéral. 26,20 euros. rob-brussels.be

Dans cette contrée des Alpes françaises associée aux plaisirs de la neige, on produit des vins étonnamment savoureux. La région est aussi grande que Bordeaux, mais sa production de vin est cinquante fois moindre, les vignobles devant se frayer un chemin entre les montagnes et les lacs. Le climat? Il est typiquement alpin: froid en hiver, chaud en été. Mais même à la belle saison, les températures chutent dès le coucher du soleil. Une bonne chose pour les raisins, car cela leur permet de mûrir progressivement et de développer un bel équilibre entre le sucré et l'acide. Autre caractéristique des vins de Savoie: ils sont clairs et purs, comme l'air des sommets qui souffle sur les vignes. Cela avec une teneur en alcool inférieure à la moyenne. Idéal pour clôturer une journée sur les pistes... Si les blancs de Savoie sont excellents à l'apéritif, ils accompagnent agréablement un repas. Une raclette ou une fondue... savoyarde, bien sûr. Mais aussi des plats raffinés de poissons ou de fruits de mer, de la viande blanche ou de la volaille.La Savoie possède de nombreux cépages autochtones. Ainsi, la jacquère produit des vins blancs légers et frais, en plus d'être souvent utilisée (avec ou sans autres cépages) pour produire le crémant de Savoie, ce fameux mousseux élaboré selon la méthode champenoise. La grande fierté des Savoyards, c'est aussi leur roussette de Savoie (également appelée altesse), qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Quant au curieux nom de chignin-bergeron, il désigne le cépage bergeron du village de Chignin, qui est le même cépage que la roussanne de la vallée du Rhône. Côté vin rouge, ou trouve du gamay, mais le héros local est la mondeuse, un cépage plein de piquant et de caractère.