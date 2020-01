Que faut-il retenir des années 2010 en termes d'intérieur et de design ? Fort heureusement, la dernière décennie ne se résume pas aux tendances Hygge, Wabi-Sabi et Millennial Pink.

Le 1er janvier 2010, je me réjouissais de la naissance de ma fille. Mon mari et moi avions déniché un ancien berceau que nous avons ensuite peint en blanc. Le sol de la chambre du bébé était blanc aussi, avec un mur rouge vif. Les peluches que nous avions soigneusement choisies étaient confortablement installées dans un vieux canapé à côté d'une table à langer et de quelques armoires Billy de chez Ikea.

...