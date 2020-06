Née durant le confinement, Kidzik radio a été créée, à l'initiative de la Ferme du Biéreau, en vue d'éveiller les enfants à la musique de manière ludique et pédagogique. Le lancement de la webradio est prévu le 1er juillet.

Il y a dix ans, à l'initiative de la Ferme du Biéreau, est né Kidzik, un concept de festival jeune public visant à susciter l'éveil musical des enfants en leur proposant une palette diversifiée de concerts et d'animations.

Aujourd'hui, deux festivals - un principal à Louvain-la-Neuve qui se tient au mois d'août et son petit frère à Bruxelles qui a lieu en mars - ont été créé en phase avec l'essence de ce projet pour enfants : stimuler la curiosité artistique des enfants en leur proposant une palette très large de genres musicaux.

Le Kidzik souhaite proposer des projets artistiques de qualité et la programmation est pensée avec tous les partenaires et les organisateurs en mettant en avant les artistes de la scène belge.

La qualité, la nouveauté et la production locale sont des priorités pour l'organisation. "Nous souhaitons que le jeune public soit actif dans son échange avec la musique. C'est pourquoi nous organisons des ateliers où spectateurs deviennent acteurs. Dans ce cadre, les enfants peuvent développer leur créativité et découvrir leurs capacités", détaillent l'organisation dans un communiqué.

Une webradio créée durant le confinement

Depuis plusieurs années, l'équipe de La Ferme a la volonté d'offrir aux enfants du contenu digital musical de qualité. Face à l'obligation d'annulation de l'édition 2020 du festival de Louvain-laNeuve, La Ferme a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en créant la Kidzik radio. Son lancement est prévu le 1er juillet prochain, grâce à l'URL suivante : www.kidzikradio.be

Kidzik radio est un nouveau média en ligne, entièrement gratuit, qui permettra aux enfants de découvrir la musique de manière ludique et pédagogique. La programmation promouvra les artistes jeune public de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec lesquels l'organisation travaillent depuis longtemps.

Les contenus seront présentés sous forme d'émissions thématiques adaptées aux différentes tranches d'âge. Ils seront également classés par sujets (les animaux, les émotions, la famille, l'écologie, ...).

Des contenus exclusifs seront également accessibles tels que des interviews ludiques pour découvrir les artistes de façon originale, des contes, l'album et l'artiste de la semaine, ...

Les artistes qui ont pris part à la webradio partageront avec les auditeurs de la Kidzik radio leurs playlists favorites ou encore les chansons d'enfance qui les ont marquées.

Le contenu sera également participatif puisque les enfants et leurs parents pourront également participer en proposant des idées d'émissions et de playlists.

Un agenda culturel conçu spécialement pour les activités à faire en famille sera également accessible sur le site.

Contenu pédagogique pour les écoles

Une rubrique spécifique du site sera consacrée à la mise à disposition de contenus pédagogiques destinés aux écoles et aux familles.

L'objectif de l'organisation est de proposer une série d'outils, d'exercices, de tutoriels et de clés d'apprentissage à destination des différentes tranches d'âges et facilement exploitables dans les établissements scolaires ou au sein du foyer familial.

Certains de ces outils seront directement en rapport avec des supports sonores offerts sur le site (par exemple, Pierre et le loup ou Radio des bois), tandis que d'autres prendront la forme de petites capsules vidéo permettant - entre autres - de faire des exercices de chant et de respiration ou de construire des instruments avec des objets recyclés.

