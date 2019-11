La sexualité, les rapports de pouvoir, d'ascendance, la confiance en soi, autant d'aspects très présents dans la vie quotidienne des adolescents et en jeu dans les cas de violences sexuelles et de harcèlement sexuel dont ils peuvent être victimes. Des systèmes qui sont au coeur de l'actualité, et dont la société semble s'emparer et bien décider à en découdre. Pour y faire face et participer à ce mouvement de prise de conscience, un nouvel "outil" vient de sortir.

Alors que la question est pleinement sur la place publique avecles révélations de l'actrice française Adèle Haenel sur les attouchements sexuels dont elle a fait l'objet alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans, ce dictionnaire propose d'aborder et d'expliciter tous les aspects de la sexualité adolescente, mais aussi du harcèlement et des violences sexuels à l'attention des ados (et plus).

De A comme adolescence à Z comme zone grise, ce livre d'une centaine de pages propose un tour d'horizon des problématiques liées à la sexualités des adolescents, "sans tabou et avec bienveillance".

Chantage affectif, viol, grossophobie, estime en soi, Weinstein, homophobie: en plus de définir ces problématiques - une cinquantaine - l'auteure, Nadia Leïla Aïssaoui - sociologue et militante féministe - propose aux jeunes lecteurs et lectrices, des conseils, des noms d'associations, des vidéos disponibles sur le web, des sites et des ouvrages à consulter pour aller plus loin, mais surtout pour apprendre à identifier et à gérer les différentes situations - qu'elles soient embarrassantes ou douloureuses - auxquelles ils ou elles ont été ou pourraient se voir confronté un jour. L'idée étant ici aussi de sortir des stéréotypes et d'élargir son regard pour ne pas soi-même passer du côté obscur de la force en devenant harceleur ou harceleuse.

Un "dictionnaire pratique" à mettre entre toutes les mains, féminines et masculines. Parce que saupoudrer sa vie quotidienne de connaissances et de réflexions permet aussi de mieux la vivre, ensemble.